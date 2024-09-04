Ieșenii, îndrăgostiți de biciclete! Peste 200.000 de biciclete vândute în capitala Moldovei

* „Iașul nu este cel mai prietenos oraș cu bicicliștii, deoarece este un oraș cu șapte coline… Unii nu merg cu bicicleta la serviciu tocmai din acest motiv, pentru că ajung transpirați, obosiți la locul de muncă. Cu toate acestea, constatăm și noi o creștere a numărului de utilizatori. Ieșenii au început să cumpere biciclete și constatăm că pun accent și pe calitate, caută biciclete mai scumpe, mai rezistente și mai ușoare, cu piese de calitate, de la producători consacrați”, spune reprezentantul unui service pentru biciclete

În ultimii ani, ieșenii au devenit adepții deplasării pe două roți. Trotinetele electrice sunt tot mai prezente pe străzile orașului, dar și bicicletele câștigă tot mai mult teren.

Conform unor cifre puse la dispoziție de municipalitatea ieșeană, în ultimii cinci ani, în capitala Moldovei s-au vândut peste 200.000 de biciclete, situându-se pe primele locuri la nivelul țării la acest capitol. Acest lucru este unul benefic atât pentru sănătatea mediului înconjurător, cât și pentru sănătatea celor care utilizează astfel de mijloace de deplasare. „Este bine să utilizăm o bicicletă pentru că acest lucru ne ajută în primul rând să facem mișcare. Este adevărat, Iașul nu este cel mai prietenos oraș cu bicicliștii, deoarece este un oraș cu șapte coline. Mereu există un deal e urcat, ceea ce poate fi destul de incomod. Unii nu merg cu bicicleta la serviciu tocmai din acest motiv, pentru că ajung transpirați, obosiți la locul de muncă. Cu toate acestea, constatăm și noi o creștere a numărului de utilizatori. Service-ul nostru este mereu plin, avem clienți care așteaptă chiar și o săptămână pentru a prelua bicicleta reparată de noi. Ieșenii au început să cumpere biciclete și constatăm că pun accent și pe calitate, caută biciclete mai scumpe, mai rezistente și mai ușoare, cu piese de calitate, de la producători consacrați”, a povestit Paul Popa, reprezentantul unui service pentru biciclete din Iași.

Stații multifuncționale de reparat bicicletele, în Iași

În curând, în municipiul Iași vor fi amenajate cinci stații multifuncționale de reparat biciclete (stații self-service). Un proiect de hotărâre în acest sens a fost supus votului Consiliului Local în ședința ordinară de vineri, 30 august 2024. Cele cinci stații vor fi instalate ca urmare a unui acord de parteneriat încheiat între Primăria Municipiului Iași și Asociaţia Outventure, colaborare derulată în cadrul proiectului „BIXFIX - Două roţi pentru toţi” finanţat prin programul „Programul pentru Implicare şi Inovare Civică (PIIC)” dezvoltat de Asociaţia CIVICA.

Asociaţia Outventure va dona cu titlu gratuit stațiile în valoare totală de 27.970 lei. Conform proiectului, stațiile de reparat biciclete vor fi amplasate în Parcul Regina Maria, Parcul Piaţa Independenţei, Parc verde Târguşor, CUG I și Piaţa Voievozilor.

Acestea se alătură celor 54 de stații de îmbarcare și închiriere de biciclete, 35 de parcări pentru biciclete private, 11 stații service, 940 de biciclete mecanice, 83 de biciclete electrice, 43 de triciclete pentru persoanele vârstei a treia și 19 triciclete pentru persoanele cu dizabilități și a numeroaselor parcări pentru biciclete amplasate în locurile publice și private din oraș.

De menționat că, recent, Primăria Municipiului Iași a semnat un contract în valoare de 235.000 de lei fără TVA pentru furnizarea și instalarea unui nou container securizat pentru parcarea bicicletelor, după ce în urmă cu un an și jumătate, un dispozitiv similar fusese montat de municipalitate pe esplanada „Minerva” din Piața Voievozilor (cartierul Alexandru cel Bun).

În cadrul unui proiect finanţat prin intermediul Administraţiei Fondului de Mediu (AFM), în perioada următoare, la Iași urmează să fie amenajate mai multe piste pentru biciclete, în cadrul „Masterplanului Velo pentru Municipiul Iaşi”, document strategic menit să asigure condiţii optime pentru deplasarea cu acest mijloc de transport nepoluant și aflat practice la îndemâna oricui.

Potrivit documentului, traseele propuse a fi construie sunt următoarele: 1 - traseu component al reţelei velo expres: albie râul Bahlui, Complex Era – cartier Dacia – cartier Alexandru cel Bun – Podul de Piatră – Podu Roș – Pod Tudor Vladimirescu – Pod Metalurgiei – Pod strada Sf. loan, cu o lungime de 10,50 kilometri; 2 - trasee componente ale reţelei primare: capăt CUG – Podu Roș, cu o lungime de 4,00 kilometri, Bucium – Podu Roș, cu o lungime de 2,20 kilometri, Rond Păcurari – șoseaua Păcurari – strada Păcurari – strada Niciman – strada Străpungere Silvestru – Gara Mare – strada Silvestru – Podul de Piatră – bulevardul Nicolae lorga – bulevardul Primăverii – Splai Bahlui Mal Drept – Pod Tudor Vladimirescu – conexiune cu pista Rond Agronomie – Tudor Vladimirescu, cu o lungime de 9,00 kilometri, Gara Mare – strada Gării – strada Arcu – strada Gavril Muzicescu – bulevardul Independentei – conexiune cu traseu Rond Agronomie – T. Vladimirescu, cu o lungime de 1,20 kilometri, intersecţie Șoseaua Păcurari cu strada Păcurari și strada Muntenimii – strada Toma Cozma – strada Gen. Berthelot – conexiune cu traseu Rond Agronomie – Tudor Vladimirescu, cu o lungime de 2,20 kilometri, Podu Roș – strada Palat – strada Anastasie Panu – strada Elena Doamna – conexiune cu traseu Rond Agronomie – T. Vladimirescu, cu o lungime de 1,80 kilometri, Pod Metalurgie – strada Vasile Lupu – strada Dudescu – strada Ion Creangă – strada Tătărași până în bulevardul Tudor Vladimirescu – conexiune cu traseu Rond Agronomie – Tudor Vladimirescu, cu o lungime de 2,90 kilometri.

Pentru funcţionarea în parametri de siguranţă și confort a reţelei velo s-au propus și lucrări aferente precum iluminat public pe o distanță de 10,5 kilometri, rasteluri pentru biciclete (466 de bucăți), parcări de biciclete – spaţiu depozitare tip 2 shelter (10 bucăți), kituri de reparații (30 de bucăți), rampe pentru trepte (100 de bucăți), camere video (68 de bucăți), echipamente de protecţie și de semnalizare, mobilier urban etc. Valoarea totală a proiectului este de 51,5 milioane de lei cu TVA. Edi MACRI, Cristian ANDREI