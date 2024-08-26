Ieșenii nu mai adoptă câini

Numărul adopțiilor de la padocul de câini din Tomești a scăzut la jumătate față de anii trecuți. Iesenii nu mai sunt atât de dornici să adopte câini din adăposturi. Din păcate, însă, a crescut și numărul abandonurilor. Unii ajung să renunțe la câinele adoptat chiar și după câteva minute. În present, 1.500 de câini sunt în grija celor de la Padocul de lângă Iași.

Cel mult 30 de câini din adăpostul de la Tomești își găsesc familie într-o lună, față de 50, cum era acum 4 ani. Tinerii sunt de obicei interesați. Cristi și Elena sunt studenți și au luat o decizie privind adopția după ce au analizat problema timp de un an. „De un an ne gândim la un câine, am luat în considerare că e complicat, fiind studenți, e greu cu timpul… Ne-am gândit și am decis că am putea. El a fost mai realist, eu mereu am vrut cățel. La tineri, în general, e tendința de a te băga în ceva că ești entuziasmat și după aceea dai de responsabilitate și te sperie”, spune Elena.

„Suntem pregătiți, ne-am gândit că stăm la apartament și nu știm foarte bine ce presupune, dar am citit, ne-am interesat. Mulți renunță pentru că iau deciziile spontan”, explică Cristi.

Din păcate, tinerii renunță cel mai ușor

Statisticile recente arată ca 25% dintre tineri renunță la animalele de companie în prezent. „Tinerii doresc să adopte mai mult decât vârstnicii, dar nu sunt destul de responsabili, în majoritatea cazurilor. Studenților le face bine un cățel lângă ei, dar deseori, când schimbă chiria, proprietarul nu îi primește sau pleacă definitiv și îi lasă pe unde apucă. Unii s-au descotorosit de ei brutal. Am avut un caz dureros, o cățelușă, Cleo. A fost luată de niște tineri dornici, ne-au convins că vor. În nici câteva ore, a doua zi dimineață, au adus-o înapoi pe motiv ca nu s-a jucat”, explică Simona Mantescu, voluntar la padoc și reprezentant ai unui ONG pentru animale.

Motivul principal al abandonului după adopție este reprezentat de costurile privind îngrijirea câinilor. „Costurile nu sunt foarte mari, dacă e sănătos, nu implica decât un vaccin pe an și hrană. Și dacă ești mai sărac, ce mănânci tu îi dai și lui și trăiește. Cine își permite îi dă mâncare mai bună. Se poate, un cățel dacă ești sărac stă cu bucata de paine lângă tine și e fericit, iar dacă ești bogat îi dai mâncare scumpă și e la fel de fericit, el se pliază după stăpânul pe care îl are… Ce e și mai dureros e că unii ieșeni renunță la cățeii care i-au slujit o viață întreagă, au slujit curtea și după 10-12 ani vin și îi arunci în adăpost. Acum câteva luni, o cățelușă de 10 ani, adoptată tot de la adăpost, a stat 10 ani în casă la familia respectivă și au adus-o pe motiv că sunt probleme în familie. După două săptămâni cățelușa murit de inimă rea”, povestește Simona Mantescu.

„Avem din păcate situații, cea mai scurtă adopție a durat 5 minute. Adoptatorii au plecat cu cățelul de pe poarta instituției și nu au fost primiți cu el în taxi, așa că l-au legat de poartă și l-au lăsat acolo. L-am găsit noi. În general, tinerii până în 25-30 de ani fac așa ceva”, spune Carmen Ștefan, medic veterinar la Adăpostul Public din Tomești.

Cei mai mulți tineri sunt speriați de costuri în momentul în care animalul de companie are nevoie de îngrijiri medicale. Prețurile în cabinetele veterinare sunt destul de mari și cei mai mulți nu își permit să trateze prietenul necuvântător.

Și adopțiile în străinătate au scăzut foarte mult. În urmă cu 5 ani de la Adăpostul din Tomești își găseau familii peste hotare în jur de 40 de câini fără stăpân. Acum, pleacă cel mult 20.

Maria STANCU