Ieșenii nu se înghesuie să doneze ajutoare pentru sinistrați

După trei zile de la amenajarea de către autoritățile locale a corturilor din Piața Unirii și Podu Roș destinate strângerii ajutoarelor pentru persoanele care au avut de suferit în urma inundațiilor produse la sfârșitul săptămânii trecute în județele Galați și Vaslui, acestea au rămas aproape goale.

Foarte puțini ieșeni au răspuns până acum solicitării făcute de Primărie, de a dona materiale sau produse alimentare neperisabile pentru oamenii a căror case au avut de suferit din cauza furiei apelor și care sunt cazați în corturile puse la dispoziție de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Apărării Naționale. Astfel, ieri, la prânz, la cortul amplasat în Podu Roș, în apropierea Magazinului „1.001 de articole”, se aflau doar trei saci de dimensiuni medii, care conțineau obiecte de îmbrăcăminte și câteva pături.

Până acum, numărul ieșenilor care au donat materiale sau produse alimentare (apă minerală, ulei, făină, zahăr, orez sau conserve) pentru sinistrați la cortul din Podu Roș este foarte mic.

Situația era, ieri, ceva mai bună la cortul amplasat în Piața Unirii, lângă Palatul Braunstein, unde numărul sacilor cu îmbrăcăminte, încălțăminte, saltele, pături sau pilote era mai mare, pe lângă aceștia putându-se zări și câteva sacoșe cu produse alimentare neperissabile.

Pe lângă cele două corturi amplasate în Podu Roș și Piața Unirii, deschise în intervalul orar 9-17, în cadrul campaniei umanitare demarate de Primăria Municipiului Iași (PMI) pentru ajutorarea persoanelor care au avut de suferit de pe urma inundațiilor produse în Moldova, persoanele care doresc să doneze materiale sau produse alimentare neperisabile pentru sinistrați o pot face și la cele 5 centre de cartier care funcționează zilnic între orele 8 și 16 în Alexandru cel Bun (str. Tabacului nr. 1, tel. 0232.253.160), Păcurari (Șoseaua Păcurari nr. 34, tel. 0232.276.787), Nicolina (str. Petre Ţuţea nr. 2, tel. 0232.227.517), Frumoasa (bulevardul Poitiers nr. 20 – 22, tel.0232.223.031) și Tătăraşi (str. Vasile Lupu nr. 82, tel. 0232.277.310).

Ieșenii pot dona, printre altele, produse alimentare ambalate neperisabile, apă îmbuteliată, saltele, lenjerie de pat, pături, pilote, haine noi sau puțin uzate și curate, reprezentanții municipalității rezervându-și dreptul de a refuza produsele care sunt neconforme, murdare sau uzate.

Reamintim, în urma inundațiilor catastrofale produse la sfârșitul săptămânii trecute, 7 persoane și-au pierdut viața, altele aproximativ 200 fiind evacuate după ce gospodăriile acestora au avut de suferit din cauza furiei apelor. De asemenea, potrivit reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne (MAI), peste 5.000 de locuințe au fost afectate de inundații în județele Galați și Vaslui. Edi MACRI