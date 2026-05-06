Ieșenii vor intra, din luna august, în etapa noilor cărți de identitate, documente care vor înlocui treptat buletinele actuale și vor respecta noile standarde europene de securitate. Schimbarea face parte din procesul național de implementare a cărții electronice de identitate, iar actele vechi emise după 2 august 2021 au termen maxim de valabilitate până la 3 august 2031. Termenul este legat de regulile europene privind consolidarea securității documentelor de identitate și de perioada de tranziție stabilită pentru trecerea la noile acte.

Practic, documentele vechi nu dispar peste noapte, dar vor fi înlocuite treptat. Cei care au deja un act valabil nu trebuie să îl schimbe imediat, însă după termenul-limită din 2031 vechile cărți de identitate nu vor mai putea fi folosite în aceleași condiții.

Ce date vor conține noile buletine

Noile documente vor avea format modern, apropiat de cel al unui card bancar. În varianta tipărită, acestea vor include datele esențiale de identificare: nume, prenume, cetățenie, data nașterii, sex, imagine facială, CNP și semnătură.

Cartea electronică de identitate va include, pe lângă aceste informații, și date stocate electronic, precum prenumele părinților, domiciliul, impresiunile papilare ale două degete și certificate digitale pentru autentificare sau semnătură electronică.

Ce valabilitate vor avea noile acte

Valabilitatea noilor acte va depinde de vârsta titularului. Pentru persoanele cu vârsta între 14 și 18 ani, documentul va fi valabil 5 ani. După împlinirea vârstei de 18 ani, valabilitatea va fi de 10 ani. Pentru persoanele care au împlinit 70 de ani, actul va putea avea valabilitate nelimitată.

Schimbarea este importantă mai ales pentru ieșenii care călătoresc frecvent, folosesc servicii publice digitale sau au nevoie de documente conforme cu standardele europene. Noile buletine vor avea un nivel mai ridicat de securitate și vor permite o identificare mai rapidă în relația cu instituțiile.