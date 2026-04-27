* prețul biletelor la concerte, festivaluri și spectacole ar putea scădea după modificarea sistemului de taxare din cultură * Guvernul propune actualizarea timbrului cultural, într-un moment în care organizatorii reclamă că peste o treime din încasări se duce pe taxe și contribuții * pentru ieșeni, schimbarea poate însemna bilete mai accesibile și mai multe show-uri programate

Ieșenii ar putea plăti mai puțin pentru biletele la concerte, festivaluri și spectacole, după ce Guvernul a propus modificarea sistemului de taxare aplicat evenimentelor culturale. Schimbarea vizează Legea nr. 35/1994 privind timbrul cultural și apare într-un moment în care industria de evenimente reclamă o povară fiscală prea mare, cu efect direct asupra prețurilor plătite de public.

Pentru Iași, discuția nu este una teoretică. Orașul are un public activ, săli de spectacole, evenimente în aer liber, festivaluri, concerte în cluburi, manifestări universitare și proiecte culturale independente. În ultimii ani, însă, prețul biletelor a devenit tot mai greu de dus pentru mulți spectatori, mai ales pentru tineri, familii și publicul care obișnuia să participe frecvent la evenimente.

Organizatorii susțin că, în prezent, o parte importantă din prețul unui bilet se pierde înainte ca banii să ajungă efectiv la producția spectacolului. Din încasări se plătesc timbre culturale, drepturi de autor și drepturi conexe, impozite locale, TVA și alte contribuții. Potrivit calculelor prezentate de actori din industrie, taxarea cumulată poate trece de o treime din valoarea biletului.

Asta înseamnă că, la un bilet de 100 de lei, o sumă consistentă pleacă direct către taxe și contribuții, înainte ca organizatorul să plătească scena, sonorizarea, luminile, chiria spațiului, echipa tehnică, promovarea, transportul, securitatea și onorariile artiștilor. În final, costul este împins către public, iar biletele devin tot mai scumpe.

Bilete mai ieftine, concerte mai multe

Proiectul de modificare a timbrului cultural ar urma să simplifice modul de calcul și colectare. Una dintre direcțiile discutate este trecerea de la procente aplicate încasărilor la formule mai clare și mai previzibile. Pentru concerte și spectacole muzicale, această schimbare ar putea reduce presiunea fiscală pe bilet și ar putea permite organizatorilor să ajusteze prețurile în jos.

Semnalul a fost transmis public de nume importante din industrie. Și reprezentanții platformelor de ticketing spun că presiunea fiscală a dus deja la anularea a peste 50 de show-uri doar anul trecut.

„O taxare mai mică nu înseamnă automat bilete ieftine peste noapte. Prețul final depinde de multe costuri: chirii, logistică, transport, producție, onorarii, promovare și comisioane. Dar o legislație mai clară și mai puțin apăsătoare poate reduce presiunea de pe bilet și poate încuraja organizatorii să programeze mai multe evenimente”, a atras atenția Manuela Mihai, organizator de evenimente. Când taxele sufocă piața, primele care dispar sunt exact aceste evenimente fragile, dar esențiale pentru viața culturală a orașului.

Teona SOARE