Ieşean ajuns în puşcărie din pricina nepăsării

Trei ani, cât a fost termenul de supraveghere, lui Vasile D. din Bohotin nu i-a păsat defel de sentinţa pronunţată, în 2021, de către Judecătoria Răducăneni. Fusese condamnat cu suspendare (un an şi opt luni) pentru un furt banal. Şi, bineînţeles, să presteze 80zile de muncă neremunerată în folosul comunităţii, la liceul din comună.

Cu toate notificările celor de la Probaţiune, Vasile a tratat cu maximă indiferenţă această obligaţie. Nu s-a dus nicio secundă la lucru, nici la întâlnirile periodice cu consilierul, n-a răspuns la telefon, n-a dat drumul la uşă, atunci când a fost căutat la domiciliu.

Cum expirarea termenului de supraveghere se apropia, Probaţiunea a sesizat instanţa, solicitând revocarea suspendării pedepsei şi trimiterea condamnatului la puşcărie. Vasile n-a avut bunul simţ să se prezinte în faţa judecătorilor pentru a-şi motiva în vreun fel comportamentul. De bună seamă, treaba asta i-a enervat şi pe magistraţi, care, la finele săptămânii trecute, au admis sesizarea formulată de către Serviciul de Probaţiune: „mai mult, instanța notează că intimatul nu figurează cu niciun document medical din care să reiasă că are probleme de sănătate ce fac imposibil de executat obligaţia de a face muncă neremunerată în folosul comunităţii. El a fost căutat în mai multe rânduri şi nu a răspuns la telefon. Cu toate că i s-a pus în vedere să se prezinte la Primăria Comunei Răducăneni în vederea prestării muncii în folosul comunităţii, acesta nu a făcut-o, astfel cum rezultă din fişa de monitoritzare depusă la dosar”. Aşadar, Vasile merge la închisoare. Claudiu CONSTANTIN