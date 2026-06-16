Ieşean reţinut după ce a folosit, online, identitatea unei alte persoane

Un ieşean de 32 de ani a ajuns în arestul poliţiei după ce ar fi creat şi administrat mai multe pagini false pe reţelele de socializare, folosind identitatea unui bărbat din judeţul Neamţ. Acesta este acuzat că a publicat 60 de mesaje denigratoare care au afectat imaginea victimei.

Cazul a fost sesizat în luna februarie de un bărbat de 31 de ani din Poiana Teiului, care a reclamat existenţa unor conturi şi pagini online realizate în numele său, fără acordul său. În urma investigaţiilor desfăşurate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ, suspiciunile s-au îndreptat către un bărbat din Iaşi.

Anchetatorii susţin că, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, acesta ar fi utilizat fotografia şi numele persoanei vătămate pentru a crea şi distribui aproximativ 60 de postări pe diverse platforme sociale. Conţinutul mesajelor ar fi inclus afirmaţii jignitoare şi referiri cu caracter sexual, menite să compromită imaginea şi reputaţia victimei.

Potrivit poliţiştilor, informaţiile publicate nu corespundeau realităţii şi au generat un prejudiciu de imagine persoanei vizate.

După administrarea probelor în dosar, la data de 15 iunie, oamenii legii au dispus reţinerea suspectului pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru fals informatic.

În cursul zilei de marți, bărbatul urma să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bicaz, care vor decide dacă vor solicita o măsură preventivă în continuarea cercetărilor. Laura RADU