Ieşenii afectaţi de jocurile de noroc pot primi consiliere gratuită la Centrul „Lascăr Catargi”

Persoanele dependente de jocuri de noroc şi familiile acestora au acum acces la sprijin specializat gratuit la Centrul pentru Sănătate Mintală şi Prevenirea Adicţiilor „Lascăr Catargi” din Iaşi. Autorităţile locale consideră că interzicerea sălilor de „păcănele” este un pas important, dar nu rezolvă complet problema dependenţei.

Viceprimarul Roxana Necula atrage atenţia asupra consecinţelor grave pe care le poate avea această dependenţă: „Dependenţele de jocuri de noroc pot distruge familii, pot duce la pierderea locuinţelor sau a locului de muncă şi, în cazuri extreme, la sinucidere. De aceea oferim consiliere şi sprijin tuturor celor afectaţi”.

Inaugurat în 2025, Centrul „Lascăr Catargi” a fost iniţial dedicat combaterii dependenţelor de substanţe interzise şi alcool, însă serviciile au fost extinse şi pentru alte tipuri de adicţii, inclusiv jocurile de noroc. Activitatea sa se desfăşoară în incinta Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”, corpul B, în fostul sediu al Centrului Antidrog, în cadrul unui parteneriat între Primăria Municipiului Iaşi, Institutul de Psihiatrie „Socola” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean. Cei interesaţi pot solicita sprijin direct la sediu sau prin e-mail, la adresa csmlascarcatargi@socola.eu

La centru se oferă consiliere psihologică şi suport pentru persoanele dependente, dar şi pentru aparţinătorii lor. „Suntem printre primele oraşe din ţară care pun la dispoziţia comunităţii un astfel de serviciu. Ajutorul oferit aici este specializat şi gratuit, iar echipa nu judecă pe nimeni, ci sprijină fiecare caz în parte. Acesta este rodul unui parteneriat între Primăria Municipiului Iaşi, Institutul de Psihiatrie Socola şi Inspectoratul Şcolar Judeţean. Ca preşedinte al Sucursalei Teritoriale Iaşi a Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, am lucrat ani de zile îndeaproape cu victime ale dependenţelor de tot felul. Am văzut de-a lungul vremii mult prea multe cazuri transformate în tragedii, dar şi poveşti de viaţă schimbate în bine. Dependeţele sunt mai uşor de înfruntat când accepţi ajutor”, a spus Roxana Necula. Laura RADU