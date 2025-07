Ieşenii sar în sprijinul sinistraţilor din judeţele Neamţ şi Suceava

* printre cei care au decis să ofere sprijin familiilor greu încercate de inundaţiile din Nord Estul ţării se află cei de la Casa Share * patru camionete şi două dube încărcate cu ajutoare au plecat joi de la Popricani spre Broşteni * pe lângă pături, haine, produse de igienă şi multe altele, în camioane au fost încărcaţi şi cinci paleţi cu alimente donate de un hipermarket

Printre cei 12 voluntari inimoşi se află şi Bogdan Tănasă, iniţiatorul “Casa Share”. „Ca de fiecare dată noi nu putem sta deoparte faţă de ceea ce se întâmplă la Broşteni. E o nenorocire. Am văzut cu toţii acele imagini cu oameni rămaşi fără case. Am fost şi la Galaţi, vom merge oriunde e nevoie. Pentru că nu putem sta deoparte, am mobilizat comunitatea pe care ne sprijinim mereu. Am pus stop la celelalte proiecte pentru a pune umărul la treabă. Avem şi materiale de construcţii cu noi, avem şi un fel de kituri de urgenţă pe care le vom dona”, a spus Bogdan Tănase.

Cei 12 voluntari sunt dispuşi să rămână în următoarele 12 zile în zonele afectate de inundaţii pentru a-i ajuta pe sinistraţi. „Intenţia noastră este să stăm acolo câteva zile. Primordial este ca aceşti oameni să fie ajutaţi să îşi scoată apa şi mâlul din case, să eliberezi curţile de buşteni, astfel încât să aibă unde locui. Ne dorim ca după aceea, în zilele următoare, să reparăm, cât putem, fiecare casă”, ne-a spus Bogdan Tănasă.

Arhiepiscopia Iașilor a aloct 300.000 de lei

O campanie umanitară pentru sinistraţii din judeţul Neamţ a fost lansată şi de Arhiepiscopia Iaşilor.

Peste 100 de familii vor fi ajutate. Din bugetul Biroului de Asistenţă Socială a Ahiepiscopiei au fost alocaţi deja 300.000 lei lei pentru gospodăriile din judeţul Neamţ.

După o evaluare preliminară făcută la faţa locului s-a constatat că sunt afectate, în diferite stadii, 109 familii: 14 case şi gospodării afectate în Parohia Fărcaşa, 70 în Parohia Stejaru, 10 în Parohia Mădei, 5 în Parohia Pârâul Pântei şi 10 în Parohia Frasin. „Imediat după retragerea apelor, am mers împreună cu preoţii din parohii, cu autorităţile şi cu voluntarii în gospodăriile oamenilor. Erau locuri greu de privit: case acoperite de mâl, curţi pline de reziduuri, chipuri plânse, dar şi speranţă. Ne-am mobilizat împreună - şi cei afectaţi, şi cei cruţaţi de apă, şi oameni veniţi de departe - cu o singură inimă şi o singură rugăciune: să nu rămână nicio familie singură în faţa dezastrului. Impresionant este că voluntarii au venit din toate părţile. Oameni simpli, tineri, bătrâni, toţi lucrând cot la cot cu o dăruire care ne-a copleşit. Această solidaritate ne dă nădejde că, uniţi în credinţă şi în faptă, vom putea trece cu bine şi peste această grea încercare”, a declarat părintele Ionel Cuţuhan, protopop al Protopopiatului Ceahlău.

În desfăşurare este evaluarea detaliată a tuturor familiilor şi gospodăriilor afectate de inundaţii. Sunt implicate echipe de asistenţi sociali ai Centrului Eparhial Iaşi şi de la protopopiatele apropiate. Ulterior, pentru fiecare familie se va propune un plan de intervenţie financiară funcţie de situaţie, între 1.000 şi 5.000 lei. Cazurile speciale şi mai grave vor fi tratate separat.

Suma va fi completată ulterior prin intermediul a două campanii de întrajutorare. Una dintre acestea vizează strângerea de fonduri on-line lansată prin platforma www.fiideajutor.ro.

Prin intermediul acesteia, se poate dona direct pe www.fiideajutor.ro/doneaza (cu menţiunea INUNDAŢII) accesând următorul link: https://donorbox.org/doneaza-pentru-familiile-afectate-de-inundatii2 sau prin transfer bancar: RON: RO27 BACX 0000 0030 1057 8064, EUR: RO70 BACX 0000 0030 1057 8066, USD: RO43 BACX 0000 0030 1057 8067. Banca: UniCredit Iaşi. Titular cont: Arhiepiscopia Iaşilor. Detalii: INUNDAŢII, Cod SWIFT: BACXROBU BICT: BACXROBUXXX. Laura RADU