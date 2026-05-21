Ilinca a luat bronzul la la Olimpiada Europeană de Informatică

O elevă din Iaşi a urcat pe podiumul uneia dintre cele mai importante competiţii europene dedicate tinerelor pasionate de informatică. Ilinca-Rucsandra Radu, elevă la Colegiul Naţional Iaşi, a obţinut medalia de bronz la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete, desfăşurată în acest an la Cesenatico, în Italia.

Competiţia, ajunsă la cea de-a şasea ediţie, a reunit 251 de concurente din 68 de ţări, dintre care 28 din afara Europei, confirmând statutul evenimentului drept una dintre cele mai puternice întreceri internaţionale din domeniul informaticii pentru eleve.

România a avut o prestaţie remarcabilă, lotul naţional reuşind să obţină trei medalii de argint şi una de bronz. Medaliile de argint au fost câştigate de Laura Moldovan şi Alexandra-Iulia Guiman, eleve la Colegiul Naţional de Informatică Tudor Vianu, precum şi de Iulia-Ela Morariu, elevă la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti.

Performanţa Ilincăi-Rucsandra Radu aduce din nou Iaşi pe harta excelenţei în educaţie şi confirmă tradiţia oraşului în pregătirea elevilor pentru competiţiile internaţionale de profil.

Echipa României a fost coordonată de reprezentanţi ai Societatea pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică, iar participarea lotului a fost sprijinită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care a asigurat finanţarea deplasării şi a etapelor de selecţie pentru competiţiile internaţionale. Laura RADU