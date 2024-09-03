Imaginaţia debordantă a hoţilor ieşeni

Despre hoţii Iaşului, cei care operează în magazine, sparg locuinţele oamenilor sau fură în mijloacele de transport în comun am scris destul de recent. Prin prisma pedepselor blânde pe care le primesc, punctând, totodată, uşurinţa cu care sunt prinşi. De când cu camerele de supraveghere, plantate tot mai des de-a lungul şi de-a latul urbei. Ba chiar şi în satele din judeţ.

Acum, ne oprim asupra imaginaţiei debordante a „pensetarilor”, care au ajuns să fure cele mai neaşteptate lucruri. Farfurii şi tacâmuri, lopeţi folosite la căratul dulciurilor subtilizate, lenjerie intimă pentru bebeluşi şi copii de vârstă mică, lumânările din biserică, gazul metan din ţeavă ori armăsarul lăsat să pască liber. Şi e vorba doar de cazurile finalizate de către magistraţi în ultima săptămână din august. Dacă am lua în considerare cele opt luni scurse până acum din acest an, ar ieşi de-un almanah destul de gros.

Ciocolată şi lopeţi

R.V.E. e un cleptoman tipic, unul care fură doar pentru a fura, nu contează ce anume, hoţiile fiind un adevărat drog, decare nu poate scăpa. În ultimii ani, a fost prins de şase ori în flagrant, n-a apucat să se bucure deloc de roadele „muncii sale”. A început cu un magazin de bricolaj din apropierea pieţei Nicolina. Acolo, de pe rafturile de la raionul raionul „Scule şi unelte”, a înşăcat două mânere clic pro, o cheie reglabilă, trei mânere cu clic şi trei lopăţele, pe care le-a ascuns în hainele cu care era îmbrăcat. A trecut relativ uşor de casele de marcat, dar a fost oprit de către agentul de pază. Probabil, voia să se folosească de aceste ustensile la următoarele furturi. Cine poate şti?

La scurt timp, s-a reprofilat pe dulciuri, renunţând complet la scule. A debutat furibund: trei ciocolate cu lapte, trei din ălea albe, cu căpşuni, apoi a majorat norma. Alte şapte ciocolate cu lapte şi cinci tablete de ciocolată amăruie. După încă şase asemenea produse, s-a reorientat din nouă. Spre jucării. Cariera i s-a sfârşit o dată cu prinderea în flagrant, având asupra lui şase cutii cu bomboane de ciocolată. N-a reuşit să se delecteze cu nimic din toate aceste dulciuri, prejudiciile fiind recuperate de fiecare dată. Cu toate acestea, judecătorii l-au pedepsit, punându-l la plata unei amenzi penale de 3.000 lei. Ar mai fi de remarcat aria foarte restrânsă în care a operat. Doar zona adiacentă pieţei Nicolina.

Violator reprofilat pe furtul de chiloţei pentru copii

În a doua jumătate a deceniului trecut, Dorin S. (24 de ani, în clipa de faţă) a făcut ceva puşcărie în urma unui viol. După liberare, părea să se fi cuminţit, a început o relaţie de concubinaj, în urma căreia au apărut doi copilaşi. Tânărul lucrază ca zilier în construcţii şi e plătit destul de bine pentru munca sa. Astfel, deşi avea ceva bani puşi deoparte, a decis să se apuce de furtişaguri, ca să aibă din ce face cadourile de Crăciun pentru copiii săi, o fetiţă şi un băieţel. N-a gândit prea mult planul de acţiune, a operat chiar rudimentar. Ziua, în amiaza mare, într-un stand din Palas Mall. S-a dus ţintă la raionul pentru copii, a luat de pe rafturi jerseuri şi chiloţei, le-a băgat sub haină, fără a le mai scoate siguranţele. Aşa că, imediat ce a ajuns în dreptul casei de marcat, s-a pornit alarma. Speriat, a aruncat produsele furate, încercând să scape prin fugă. N-a reuşit, fiind ajuns din urmă şi imobilizat de către agentul de pază, la nici zece metri de la ieşire.

Prejudiciul s-a recuperat, dar el de puşcărie n-a scăpat. Din cauza antecedentelor. Pedeapsa, un an şi zece luni de detenţie.

Până şi lumânările din biserică... Autor: un gay

Alin C. face parte din comunitatea gay, nu are un domiciliu stabil, a locuit o vreme în Constanţa, dar acolo erau prea mari variaţiile sezoniere în ce priveşte relaţiile amoroase. Iarna, practic nimic, nici ţipenie de turist, doar cei câţiva localnici de care era sătul. Aşa că a venit la Iaşi, acum patru ani, chiar de Sfânta Paraschiva. A vizitat mai multe biserici, dar în căutare de noi parteneri. S-o şi fi rugat pentru a-i găsi mai repede, greu de spus. Cert e că s-a obişnuit cu mersurile din lăcaşurile de cult, a văzut că lumânările se vând constant bine, că încasările rămân în sertar, aşa că a dat atacul la Mânăstirea Piatra Sfântă. A luat şi lumânările şi banii, dar nu şi minimele măsuri de precauţie. Nu s-a gândit că acolo ar putea fi amplasate camere de supraveghere. Erau.

Investigatorii l-au identificat rapid, deoarece are un cazier bogat, infracţiuni comise în diverse oraşe, precum Bistriţa, Râmnicu Sărat, Cluj, Brăila etc. Tot furturi, în mare parte, dar şi abateri de la regimul rutier.

Cei de la Judecătoria Iaşi au avut ceva treabă cu descontopirile şi recontopirile pedepsei, iar rezultatul final a fost tare neplăcut pentru minoritarul sexual. Patru ani şi opt luni de închisoare în regim de detenţie, plus o amendă penală de 2.500 lei.

La început, a furat doar curent. Apoi şi gaz metan. Cinci ani, cu executare

Cât timp a stat în puşcărie, Emil N. (69 de ani) a învăţat multe. Printre chestiunile asimilate acolo, a prins cum se fac instalaţiile clandestine de ocolire a contoarelor de curent electric şi de gaz metan. Din decembrie 2017, după ce a fost eliberat, s-a stabilit într-o comună de pe lângă Huşi. Casa în care s-a mutat fusese deconectată de la reţelele de gaz şi electricitate, iar el nu s-a sinchisit să meargă pe cale oficială. A pus în aplicare ce ştia din închisoare. Mai întâi, s-a racordat clandestin la reţeaua electrică. Apoi şi la cea de gaz metan. Deşi prins de 11 ori şi avertizat că, prin ceea ce a făcut, riscă să arunce în aer nu doar casa în care locuieşte, ci întreaga comună, infractorul nu s-a potolit. A continuat să remonteze improvizaţiile până la arestarea sa preventivă din toamna trecută. În mai, anul acesta, Judecătoria Huşi l-a condamnat la o pedeapsă rezultantă de cinci ani, cu executare în regim de detenţie.

Omul n-a fost deloc mulţumit de sentinţă şi a atacat-o imediat la Curtea de Apel Iaşi. În motivarea demersului, apelantul a apreciat că pedeapsa e prea severă în raport cu vârsta sa şi cu gravitatea celor 11 fapte comise. Magistraţii ieşeni au zis că nu şi că rămâne aşa cum au stabilit omologii lor huşeni.

Un armăsar răpit pentru o iapă virgină

Aproape cinci ani a tot sperat Vasile D. că va scăpa de proces şi că nu va fi judecat pentru furtul arhaic ce l-a comis în noaptea de 22 spre 23 octombrie 2019, pe imaşul satului Ţipileşti, comuna Popricani, satul său de baştină. Ideea comiterii infracţiunii i-a venit după ce a tot calculat şi iar a calculat, constatând că n-are de unde să strângă banii necesari pentru a cumpăra de la un consătean o iapă foarte tânără, virgină, de culoare neagră, animal ce îi plăcea foarte mult. L-a întrebat pe stăpânul acesteia dacă n-ar fi interesat de un schimb. Iapa contra unui armăsar. Individul a răspuns afirmativ, iar Vasile a trecut la treabă. A pândit câteva ore bune, până ce proprietarul armăsarului pomenit (un roib de culoare roşu-deschis) a lăsat animalul să pască nesupravegheat şi priponit superficial. Vasile l-a dezlegat şi l-a dus la cel cu iapa, s-a făcut târgul, era foarte mulţumit.

Doar că momentul euforic nu s-a prelungit deloc. În zori, păgubit a sesizat poliţia din comună despre furtul cabalinei, au inceput cercetările şi aşa s-a ajuns la autor. Nefiind ceva grav, iar prejudiciul deja recuperat, ancheta a trenat, rechizitoriul fiind gata abia în vara acestui an. Săptămâna trecută, dosarul a trecut de camera preliminară şi urmează să înceapă judecata.

***

Astea au fost doar cazurile insolite asupra cărora judecătorii s-au pronunţat în cursul săptămânii trecute. Cazuri ce întăresc afirmaţia din titlu: hoţii ieşeni au o imaginaţie debordantă. Marcel FLUERARU