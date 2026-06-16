Impact violent la Țigănași!

* o femeie de 60 de ani, rănită în urma unei coliziuni între două autoturisme

Momente tensionate în comuna Țigănași, unde două autoturisme s-au ciocnit, mobilizând de urgență echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași.

La sosirea salvatorilor, aceștia au constatat că în accident au fost implicate două persoane, însă doar una a avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani, care, deși a scăpat fără să rămână încarcerată, a suferit politraumatisme în urma impactului.

Victima era conștientă și fusese deja evacuată din autoturism până la sosirea forțelor de intervenție. Echipajul de prim ajutor calificat i-a acordat îngrijiri la fața locului, aceasta urmând să fie evaluată pentru transportul la spital.

În paralel, pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și eliminarea oricărui risc suplimentar la locul accidentului.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști, însă incidentul readuce în atenție pericolele care pândesc zilnic pe șoselele județului Iași. Andrei TURCU