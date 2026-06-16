Filarmonica Iași, între aplauze și așteptarea propriei săli
Sediul CTP Iași, reinventat de studenți
Solstițiul de vară. Tradiții în cea mai lungă zi din an
Negocieri la Bruxelles pentru Autostrada Bacău – Pașcani! România vrea să schimbe regulile PNRR
A8 intră în faza critică! Contract de milioane semnat pentru exproprieri și documentații cadastrale
Tinerii artiști, susținuți la Rocanotherworld
Surpriză în clasamentul celor mai dorite orașe din România! Iașul pierde teren
Se schimbă radical toate drumurile expres din România
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Impact violent la Țigănași!

Impact violent la Țigănași!

Impact violent la Țigănași!

* o femeie de 60 de ani, rănită în urma unei coliziuni între două autoturisme

Momente tensionate în comuna Țigănași, unde două autoturisme s-au ciocnit, mobilizând de urgență echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași.

La sosirea salvatorilor, aceștia au constatat că în accident au fost implicate două persoane, însă doar una a avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani, care, deși a scăpat fără să rămână încarcerată, a suferit politraumatisme în urma impactului.

Victima era conștientă și fusese deja evacuată din autoturism până la sosirea forțelor de intervenție. Echipajul de prim ajutor calificat i-a acordat îngrijiri la fața locului, aceasta urmând să fie evaluată pentru transportul la spital.

În paralel, pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și eliminarea oricărui risc suplimentar la locul accidentului.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști, însă incidentul readuce în atenție pericolele care pândesc zilnic pe șoselele județului Iași. Andrei TURCU

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri