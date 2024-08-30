Împreună, îi putem dărui bucuria primilor pași spre grădiniță

Eric Ciocan este un băiețel care a transformat lupta sa cu viața într-o adevărată poveste de curaj și speranță. Deși s-a născut cu paralizie cerebrală și hipoacuzie profundă, determinarea și ambiția lui sunt o sursă de inspirație pentru toți cei care îl cunosc, dându-ne încredere că viitorul său va fi plin de realizări. În această toamnă, Eric va începe grădinița la Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” din Iași, dar pentru a face față noilor provocări, are nevoie de dispozitive asistive esențiale care să-i susțină postura și să-l ajute să se integreze cu succes.

Mitropolia Moldovei și Bucovinei, prin intermediul Biroului de Asistență Socială și Medicală „Diaconia” și platformei fiideajutor.ro, a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i asigura lui Eric un scaun de posturare și un verticalizator, echipamente indispensabile pentru ca el să poată participa la activitățile grădiniței.

Povestea lui Eric a fost marcată de dificultăți încă din primele momente de viață. Născut prematur, la doar șase luni, din cauza unui virus neașteptat, el cântărea doar 800 de grame. Cu toate acestea, în acel trup firav s-a ascuns o voință extraordinară de a supraviețui și de a demonstra că miracolele sunt posibile chiar și în cele mai fragile circumstanțe.

„Am înțeles de la început că drumul nostru va fi lung, dar am știut că va fi la fel de frumos cum ni l-am imaginat”, mărturisesc părinții lui Eric.

Astăzi, Eric, cu părul său blond și ochii verzi plini de curiozitate, este rezultatul unei călătorii presărate cu provocări și speranțe. Complicațiile apărute imediat după naștere au dus la diagnosticul de paralizie cerebrală sub forma tetraparezei spastice diskinetice și hipoacuzie profundă bilaterală. De la vârsta de un an, părinții săi au făcut tot posibilul pentru a-i oferi șanse de recuperare. Au călătorit în diverse orașe pentru sesiuni de terapie Vojta, și-au pus speranțele în tratamente în țară și în străinătate, iar eforturile lor au fost răsplătite atunci când Eric a început să audă, mulțumită unui implant cohlear. Fiecare progres al lui, fie că a fost vorba de a mesteca singur sau de a sta așezat câteva secunde, a fost un pas uriaș în călătoria lui spre o viață cât mai independentă.

Acum, Eric își dorește să meargă la grădiniță, un pas esențial în dezvoltarea sa. Pentru a reuși să facă acest pas, sunt necesare două echipamente speciale: un scaun de posturare și un verticalizator, care să-i asigure o poziție corectă și să-i permită să se deplaseze mai ușor.

Aceste echipamente au un cost total de aproximativ 25.000 RON. „ Diana este un model desăvârșit de luptă, de speranță și un model de pozitivisim. Diana este prietena mea și este un model de viață pentru mine. Mi-a salvat viața într-o zi de 27 iulie, cu Eric fiind însărcinată. Nu degeaba se spune că prietenii se cunosc la nevoie. Are nevoie de această sumă de bani pentru achiziționarea unui scaun de posturare necesar lui Eric pentru a merge la grădiniță. Procesul este transparent și se poate vedea în timp real donarea banilor. Orice sumă de bani este bine venită!”, a fost mesajul Elizei, o ieșeancă pentru care copiii sunt o frântură din inima ei. Donațiile pot fi făcute prin platforma donorbox, direct pe fiideajutor.ro, prin PayPal sau transfer bancar.

Împreună, putem contribui la bucuria lui Eric de a merge la grădiniță!

Conturi pentru donații:

RON: RO27 BACX 0000 0030 1057 8064

EUR: RO70 BACX 0000 0030 1057 8066

USD: RO43 BACX 0000 0030 1057 8067

Banca: UniCredit Iași Titular cont: Arhiepiscopia Iașilor Detalii: ERIC CIOCAN Cod SWIFT: BACXROBU BICT: BACXROBUXXX

Maura ANGHEL