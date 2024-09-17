În așteptarea „marelui seism”. Asociațiile de proprietari, obligate să monitorizeze starea tehnică a clădirilor aflate în administrare

Cutremurul produs luni după amiază, care a avut o magnitudine de 5,4 pe scara Richter și a fost simțit inclusiv la Iași, a pus pe jar autoritățile locale, în condițiile în care capitala Moldovei este unul dintre cele mai vulnerabile orașe la cutremurele înregistrate în zona Vrancea. Având în vedere acest lucru, reprezentanții Consiliului Județean au intensificat demersurile privind includerea pe lista obiectivelor urgente de investiții a imobilelor cu risc seismic ridicat care vor primi finanţare de la Guvern în cadrul Programului Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.

Este vorba despre Secţia „Paşcanu” a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, Secţia „Paşcanu” - Corp C1 din str. Dr. I. Cihac a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie, Muzeul ,,Mihail Sadoveanu” din Iași, Muzeul „Constantin Negruzzi” din Hermeziu şi Palatul „Sturdza” de la Miroslava.

După cum au precizat reprezentanții CJ, propunerile au fost déjà aprobate de către autoritățile centrale, urmând ca în cel mai scurt timp să fie demarate lucrările de consolidare și reabilitare a clădirilor respective. Pe de altă parte, asociaţiile de proprietari din municipiu care au în administrare imobile încadrate în clasele I şi II de risc seismic sunt obligate să notifice autorităţillor locale, respectiv Primăriei, rezultatele expertizelor tehnice actualizate a clădirilor respective. Conducerea municipalităţii reaminteşte că potrivit articolului 3, alineatul (1) din Legea 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, „proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, și asociațiile de proprietari, precum și persoanele juridice care au în administrare clădiri au obligația, printre altele, să asigure urmărirea comportării în exploatare a clădirilor din proprietate sau administrare, în condițiile legii, în vederea identificării din timp a unor degradări care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare, să asigure expertizarea tehnică de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, a clădirilor existente cu vulnerabilitate seismică identificată ca urmare a evaluării vizuale rapide, în vederea încadrării într-o clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție și să asigure transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică și a încadrării clădirii în clasa de risc seismic autorităților locale”.

În ultimii ani a fost dispusă demolarea în cazul a 6 imobile care se aflau în pericol iminent de prăbușire

Expertizele tehnice sunt necesare, susțin reprezentanții Primăriei, în vederea aderării asociațiilor de proprietari la „Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat”, implementat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

În ceea ce privește cele 184 de imobile – case de locuit aflate în administrarea Direcției Fond Locativ din cadrul Primăriei, majoritatea acestora au efectuate expertizele de evaluare a stării tehnice.

În urma acestei acțiuni, în ultimii ani a fost dispusă demolarea în cazul a 6 imobile care se aflau în pericol iminent de prăbușire, este vorba despre Imobilele situate în str. Mizil nr. 3, str Mizil nr. 5, str. Păcurari nr. 86, str. Mitropolit Veniamin Costachi nr. 16, str. Sf. Andrei nr. 32 și stradela Grădinari nr. 6. Totodată, Direcția Fond Locativ a solicitat certificate de urbanism și autorizații de desființare pentru alte cinci imobile, aflate în str. Vântu nr. 7, str. Păcurari nr. 108, str. Al. Ipsilanti nr. 35, str. Sf. Andrei nr. 6A și str. Mr. Irimia Popescu nr. 18 și respective pentru realizarea documentațiilor necesare pentru execuția lucrărilor de consolidare a căminelor de locuințe sociale din str. Decebal nr. 1 și str. Bularga nr. 14 A, precum și a caselor din str. Albă nr. 4 și str. Cuza Vodă nr. 43. Edi MACRI