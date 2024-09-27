În arestul preventiv, după ce a smuls două lănţişoare din aur

La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
Marian C. stă deja de două luni în arestul preventiv şi va rămâne după gratii cel puţin până la terminarea procesului în care este judecat pentru tâlhărie. Tânărul a operat pe timp de zi, fără nicio jenă, smulgând, pur şi simplu, două lănţişoare din aur de la gâtul victimelor A.M.B. şi M.S.V. Faptele s-au petrecut pe 22, respectiv 24 iulie a.c., ambele având acelaşi scenariu. După câteva zeci de metri de urmărire discretă, Marian a ţâşnit, a înşfăcat lănţişoarele, după care a dispărut în mare viteză.

Foarte prorbabil că ar fi continuat netulburat cu această îndeletnicire, dacă n-ar fi făcut o gogomănie cât el de mare. Tânărul s-a dus să amaneteze bijuteriile, n-a trimis pe altcineva, s-a legitimat şi aşa a fost depistat în mai puţin de-o săptămână. Că lăsase şi numărul de telefon.

Bijuteriile au fost recuperate şi predate păgubitelor, poliţiştii l-au încătuşat pe Marian, iar procurorul de caz a obţinut arestarea preventivă a tâlharului.

Rechizitoriul a fost trimis în instanţă pe data de 8 august, a stat în camera preliminară până alaltăieri, când judecătorul de aici a dispus începerea procesului. Claudiu CONSTANTIN

 

 

 

