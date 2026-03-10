În doar un an, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași a atras peste 92.000 de vizitatori

* instituția își consolidează statutul de reper cultural tot mai vizibiă în peisajul local și internațional, prin extinderea expoziției permanente, participarea la proiecte europene și prezența în evenimente de anvergură din afara țării * cu o activitate intensă în zona expozițională, editorială, educativă și științifică, muzeul confirmă că patrimoniul orașului poate fi valorificat nu doar ca memorie, ci și ca resursă vie de dialog, educație și promovare a Iașului

Într-un oraș care își caută tot mai des reperele identitare în cultură, memorie și patrimoniu, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași vine cu un bilanț care vorbește prin cifre, dar mai ales prin impact. Anul 2025 a fost unul dintre cei mai bogați din istoria recentă a instituției, atât prin amploarea activităților organizate, cât și prin răspunsul publicului.

Potrivit datelor prezentate de muzeu, instituția a organizat în 2025 nu mai puțin de 65 de expoziții, 25 de lansări de carte, 40 de recitaluri și 18 ateliere de pedagogie muzeală. În total, toate aceste evenimente au atras 92.551 de participanți, o cifră care confirmă nu doar interesul ieșenilor pentru trecutul orașului, ci și nevoia tot mai mare de spații culturale vii, capabile să aducă patrimoniul mai aproape de public.

Dincolo de numărul mare de evenimente, 2025 a fost și anul în care muzeul și-a extins oferta permanentă. Expoziția de bază a fost completată cu încă două săli noi, „Viața culturală a Iașilor” și „Salonul casei boierești”, două secțiuni care îmbogățesc experiența de vizitare și propun o incursiune mai amplă în istoria socială și culturală a orașului.

Instituția nu s-a limitat însă la spațiul local. Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași a fost prezent în expoziții de anvergură internațională organizate în Republica Moldova, la Ambasada României în Republica Austria și la Centrul Cultural „Dvoretsa” din Balcic. În paralel, muzeul este implicat și în proiectul european „Porți pentru integrarea durabilă a culturii din Valea Prutului Mijlociu în traseele turistice europene”, un demers care poate crește vizibilitatea culturală și turistică a Iașului la nivel regional și european.

Un alt pas important pentru poziționarea muzeului a fost participarea la Târgul Internațional de Turism de la București. Prezența la acest eveniment a creat oportunitatea promovării instituției atât în fața celor mai importante agenții de turism din România, cât și în relație cu operatori internaționali din Bulgaria, China și Japonia. „Este un semn că muzeul ieșean încearcă să iasă tot mai clar din logica unei instituții exclusiv locale și să intre într-un circuit mai larg al vizibilității culturale”, a spus dr Aurica Ichim, directorul instituției.

Și activitatea științifică a avut un rol important în acest bilanț. Muzeul a organizat Conferința Anuală de Istorie a Orașului Iași, încheiată cu lansarea celui de-al VI-lea număr al publicației „Ioan Neculce. Buletinul Muzeului Municipal «Regina Maria» Iași”, dar și a XXVII-a ediție a Simpozionului Internațional „Monumentul – Tradiție și Viitor”. Evenimentul s-a concretizat în apariția a două volume dedicate cercetării și valorificării patrimoniului imobil, reunind în sumar nume importante ale cercetării academice și universitare.

Bilanțul anului 2025 arată limpede că Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași nu mai este doar un loc al conservării trecutului, ci o instituție activă, aflată în plină dinamică, care produce evenimente, cercetare, vizibilitate și dialog cultural. Într-un Iași care are nevoie să-și spună mai bine propria poveste, muzeul pare să fi înțeles că patrimoniul nu trebuie doar păstrat, ci și pus în mișcare.

Maura ANGHEL

