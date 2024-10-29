În loc de limuzine din Vest, doi ieşeni au furat tractoare

De-a lungul stufoasei sale cariere infracţionale, Samuel M. a şterpelit cam de toate. Începând cu banii din cutia milei de la o biserică din judeţ, casa de marcat dintr-o sală de jocuri mecanice, după care, la sfârşitul anului trecut, s-a specializat pe domeniul auto, vehicule aduse din străinătate. Nu limuzine, precum ceilalţi din branşă, ci tractoare. S-a asociat în afacere cu Dan H., acesta din urmă deţinând un hangar destul de încăpător. El avea şi rolul de a vinde mărfurile aduse din importurile ilegale. Samuel doar le procura. Găsise o sursă brici într-un orăşel din vestul Sloveniei, o fermă mărişoară, cu un parc auto bine dotat.

Pe 21 decembrie, Samuel a dat primul atac, s-a urcat la volanul unui Same model T2a, a falsificat plăcuţa de înmatriculare şi seria de caroserie, după care a pornit spre casă. A ajuns în Iaşi după două zile de condus, a lăsat tractorul în grija lui Dan şi s-a întors în Slovenia. Să ia şi perechea, tot un Same model T2a, cu care a sosit în Iaşi chiar în ultima zi a anului.

Între timp, proprietara vehiculelor, o anume Darja S., sesizase poliţia locală. Le-a fost demare ajutor investigatorilor, ambele tractoare puteau fi localizate prin GPS. Aşa s-a ajuns la cei doi ieşeni, tractoarele au fost indisponibilizate la sediul IPJ Iaşi, au urmat actele pentru repatrierea lor, fiind nevoie şi de o sentinţă judecătoarească în acest sens. Aceasta a venit în dimineaţa de luni, 28 octombrie a.c. Claudiu CONSTANTIN