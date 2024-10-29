La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
FOTO -- Un vlăstar din Teiul lui Mihai Eminescu a fost plantat la Chișinău
GRAV! Austeritatea alungă medicii și goleşte spitalele
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova În loc de limuzine din Vest, doi ieşeni au furat tractoare

În loc de limuzine din Vest, doi ieşeni au furat tractoare

În loc de limuzine din Vest, doi ieşeni au furat tractoare

De-a lungul stufoasei sale cariere infracţionale, Samuel M. a şterpelit cam de toate. Începând cu banii din cutia milei de la o biserică din judeţ, casa de marcat dintr-o sală de jocuri mecanice, după care, la sfârşitul anului trecut, s-a specializat pe domeniul auto, vehicule aduse din străinătate. Nu limuzine, precum ceilalţi din branşă, ci tractoare. S-a asociat în afacere cu Dan H., acesta din urmă deţinând un hangar destul de încăpător. El avea şi rolul de a vinde mărfurile aduse din importurile ilegale. Samuel doar le procura. Găsise o sursă brici într-un orăşel din vestul Sloveniei, o fermă mărişoară, cu un parc auto bine dotat.

Pe 21 decembrie, Samuel a dat primul atac, s-a urcat la volanul unui Same model T2a, a falsificat plăcuţa de înmatriculare şi seria de caroserie, după care a pornit spre casă. A ajuns în Iaşi după două zile de condus, a lăsat tractorul în grija lui Dan şi s-a întors în Slovenia. Să ia şi perechea, tot un Same model T2a, cu care a sosit în Iaşi chiar în ultima zi a anului.

Între timp, proprietara vehiculelor, o anume Darja S., sesizase poliţia locală. Le-a fost demare ajutor investigatorilor, ambele tractoare puteau fi localizate prin GPS. Aşa s-a ajuns la cei doi ieşeni, tractoarele au fost indisponibilizate la sediul IPJ Iaşi, au urmat actele pentru repatrierea lor, fiind nevoie şi de o sentinţă judecătoarească în acest sens. Aceasta a venit în dimineaţa de luni, 28 octombrie a.c. Claudiu CONSTANTIN

 

 

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe