În pădurile din România este perioada boncănitului cerbilor. Imagini spectaculoase cu doi cerbi care se luptă pentru supremație

Angajați ai Direcției Silvice Suceava au reușit să filmeze în pădurea Broșteni doi cerbi care se luptă pentru ciute. Imaginile sunt extrem de rare și de spectaculoase.

Boncănitul cerbilor, adică perioada de împerechere a cerbilor, debutează în septembrie și se încheie în octombrie, în funcție de climă și altitudine, informează Regia Națională a Pădurilor Romsilva, într-o postare pe Facebook. În această perioadă, a împerecherii, cerbii se luptă, folosindu-și coarnele dezvoltate de-a lungul verii, pentru supremația asupra cârdurilor de ciute.

Ionel Moroșanu, de la Ocolul Silvic Broșteni, Direcția Silvică Suceava, a reușit să filmeze doi cerbi care se luptă pentru supremație.

Cerbii își anunță prezența în timpul boncănitului prin mugete puternice prin care încearcă să-și intimideze adversarii, intensitatea mugetelor fiind și un indiciu al poziției masculului în ierarhie.