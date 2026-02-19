Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, iar cifra aceasta rotundă are ceva din geometria lui: un cerc care nu închide, ci deschide. Îl sărbătorim, inevitabil, cu un reflex de ceremonie — discursuri, flori, superlative — și totuși, în fața lui Brâncuși, solemnitatea e doar o ușă; dincolo de ea începe tăcerea aceea lucrătoare, în care gândul se face materie și materia, idee.

Geniul lui nu stă în spectaculosul pe care îl vedem, ci în spectaculosul pe care îl simțim fără să știm de unde vine. Brâncuși a înțeles un adevăr incomod pentru ochiul modern: privirea e adesea grăbită, lacomă, nerăbdătoare; atinge cu retina și pleacă mai departe. El a cerut timp. A cerut încetinire. A cerut o altă educație a simțurilor, ca și cum ar fi spus: nu te uita la lucrările mele ca la niște obiecte, ci ca la niște praguri.

De aceea dorința lui — atât de frumoasă, atât de neliniștitoare pentru muzeele care trăiesc din „nu atingeți” — ca oamenii să-și simtă lucrările prin palme e, în fond, o teorie despre om. Palma e o formă de cunoaștere mai veche decât biblioteca: ea nu argumentează, nu compară, nu citează; ea recunoaște. În palmă, adevărul nu e o propoziție, ci o temperatură, o greutate, o curbură. Brâncuși pare să fi știut că o sculptură nu se „înțelege” doar cu ochii: se confirmă în tălpile memoriei tactile, acolo unde copilăria și sacralitatea încă mai au drepturi.

Moștenirea lăsată românilor nu e doar un patrimoniu, ci o măsură interioară. Ne-a lăsat, desigur, un drum de întoarcere către surse — către lemn, piatră, rădăcină, către o Românie arhetipală care nu e folclor, ci structură. Ne-a lăsat și un fel de mândrie dificilă: nu triumfalism, ci un standard. Brâncuși te obligă să-ți ridici întrebarea: ce faci cu darul unei asemenea limpezimi? Îl transformi în suvenir sau îl lași să te schimbe?

Iar dacă vrei să vezi cum se poate construi o rugăciune din forme, te duci cu gândul la Târgu Jiu, unde Ansamblul Monumental nu este o „serie de sculpturi”, ci o propoziție rostită încet, pe care o parcurgi cu pașii. Acolo, în aerul dintre volume, în intervalele care par simple și sunt, de fapt, calculate ca o respirație, înțelegi o altă semnătură a geniului: capacitatea de a face loc. Brâncuși nu înghesuie sensul; îl aerisește până când începe să lumineze singur.

De altfel, toată opera lui e un exercițiu de esențializare — nu ca să sărăcească lumea, ci ca s-o elibereze de zgomot. El nu decorează, nu descrie, nu „povestește” în sensul facil al cuvântului. El extrage. Și în extragerea aceasta, paradoxal, realitatea devine mai reală. Ca și cum forma, curățată până la nerv, ar avea dreptul să fie mai adevărată decât copia fidelă. De aici senzația de enigmă: Brâncuși nu îți dă răspunsuri, îți dă o claritate care te obligă să-ți schimbi întrebările.

La 150 de ani de la nașterea lui, poate cel mai frumos omagiu nu e să-l așezăm într-un vitraliu de vorbe, ci să ne lăsăm, pentru o clipă, atinși de disciplina lui: să devenim mai atenți, mai sobri, mai îndrăzneți în simplitate. Și să ne amintim — cu o ușoară emoție, aproape ca o teamă bună — că există artă care nu vrea doar să fie privită, ci să fie trăită. Cu ochii, da. Dar și cu palmele. Maura ANGHEL