* Dragobetele e pe 24 februarie, dar la Opera Națională Română din Iași iubirea se declară în avans * joi, 19 februarie 2026, publicul e invitat în Sala Mare la „Elixirul dragostei”, comedia lirică a lui Gaetano Donizetti, cu soliști, cor, orchestră și balet, sub bagheta dirijorului Cristian Spătaru * pentru cei care preferă tragedia romantică în pași de balet, „Romeo și Julieta” revine pe 22 și 23 februarie

În calendarul cultural al finalului de iarnă, Dragobetele rămâne una dintre puținele „ocazii” care încă mai împing publicul să iasă din casă pentru o seară cu miză emoțională. La Iași, Opera propune anul acesta un preambul cu umor și melodie: joi, 19 februarie, de la 18:30, în Sala Mare, publicul poate vedea „Elixirul dragostei”, titlul care a transformat ideea de „iubire cumpărată” într-un spectacol irezistibil.

De ce funcționează atât de bine această operă exact înainte de Dragobete? Pentru că, dincolo de arii celebre și de energia comică, povestea are un nerv foarte contemporan: un personaj care vrea să fie iubit „rapid”, un altul care își negociază orgoliul, iar între ei apare inevitabil promisiunea unei scurtături — un „elixir” vândut de un șarlatan fermecător. În final, exact ca în viață, nu lichidul face minunea, ci curajul de a spune clar ce simți.

Spectacolul de pe 19 februarie îi aduce pe scenă pe Cristina Grigoraș (Adina), Andrei Fermeșanu (Nemorino), Alexandru Constantin (Belcore), Daniel Mateianu (Dulcamara) și Noemi Onucu (Gianetta), alături de ansamblurile Operei (soliști, cor, orchestră și balet). Organizatorii indică și un reper util pentru planuri: reprezentația are două acte, cu pauză, iar spectacolul este recomandat copiilor peste 7 ani.

Pentru cei care preferă „iubirea în registru tragic”, finalul de februarie vine cu două seri consecutive de balet: „Romeo și Julieta” de Serghei Prokofiev, pe 22 februarie 2026 și 23 februarie 2026, tot de la 18:30, în Sala Mare. În prag de Dragobete, „Elixirul dragostei” e genul de alegere care merge și ca întâlnire „în doi”, și ca ieșire cu prietenii: e ușor de urmărit, are ritm, are replică muzicală memorabilă și îți lasă, la final, o stare mai luminoasă decât titlul ar sugera. Iar când un oraș își face loc pentru astfel de seri, Dragobetele nu mai e doar o dată în calendar, ci devine — măcar pentru câteva ore — un eveniment.

Maura ANGHEL