În timp ce autoritățile ezită, ieșenii strâng bani pentru transportul viitorului

* peste 8.300 de euro strânși din donații pentru studiul de prefezabilitate al monorailului * Cătălin Urtoi merge din ușă în ușă pentru proiectul de sute de milioane de euro * prima tranșă de finanțare este aproape asigurată

Proiectul care promite să schimbe radical transportul public din municipiul Iași începe să prindă contur exclusiv prin implicarea comunității. Inițiatorul proiectului Monorail Iași, Cătălin Urtoi, a prezentat situația actualizată a donațiilor strânse pentru realizarea Studiului de Prefezabilitate, documentul care va sta la baza celei mai ambițioase investiții de mobilitate urbană propuse vreodată pentru municipiu.

La 31 mai 2026, în contul dedicat proiectului se aflau 43.946 de lei, echivalentul a aproximativ 8.342 de euro. Fondurile provin exclusiv din donațiile persoanelor fizice și ale mediului privat, fără implicarea vreunei instituții publice.

„Așa cum am promis, transparența va fi maximă. Fiecare donație reprezintă o cărămidă pusă la temelia acestui proiect. Am continuat să merg zi de zi din ușă în ușă, să discut cu oameni și companii care cred în viitorul Iașului”, a transmis Cătălin Urtoi.

Prima etapă financiară, aproape asigurată

Coordonatorul proiectului a anunțat că în această săptămână urmează să fie semnate încă două contracte de sponsorizare, ceea ce va permite acoperirea primei tranșe din contractul pentru studiul de prefezabilitate.

Valoarea totală a contractului este de 214.000 de euro, inclusiv TVA, iar prima rată, în valoare de 17.800 de euro, trebuie achitată pe 4 august 2026. Tot atunci, proiectantul va prezenta primul raport privind evoluția studiului.

Conform datelor prezentate, contractul pentru realizarea studiului a fost semnat pe 26 februarie 2026, iar Ordinul de Începere a Lucrărilor a fost emis pe 16 aprilie. Studiul a început efectiv la 4 mai 2026 și are un termen de realizare de 11 luni, urmând să fie finalizat la 4 aprilie 2027.

Potrivit asociației civice #HaiCaSePoate, obiectivul principal este finalizarea studiului și donarea acestuia către Primăria Municipiului Iași pentru continuarea etapelor obligatorii: studiu de fezabilitate, proiectare și execuție.

Inițiatorii consideră că Monorailul poate deveni cel mai important proiect de infrastructură urbană realizat vreodată în municipiu și că acesta ar putea beneficia de finanțare europeană în perioada 2028-2034. „Va fi cea mai mare investiție a Iașului din istoria sa. Este un proiect verde, modern și adaptat nevoilor unui oraș care se dezvoltă accelerat și care are nevoie de soluții noi pentru mobilitate”, susțin reprezentanții asociației.

Un proiect construit de comunitate

Campania de strângere de fonduri continuă, iar inițiatorii fac apel la ieșeni și la mediul de afaceri să susțină proiectul. „Viitorul se construiește acum, viitorul nu se așteaptă. Voi continua să merg din om în om, din companie în companie, până când vom strânge suma necesară finalizării studiului”, afirmă Cătălin Urtoi.

Donațiile pentru acest studiu pot fi făcute în continuare, în contul special deschis la CEC BANK RO98CECEB00030RON3945931. Destinația banilor - Studiu Prefezabilitate Monorail Iași.

În prezent, Monorail Iași reprezintă unul dintre puținele proiecte majore de infrastructură urbană din România pentru care documentația tehnică este finanțată integral prin contribuții private și donații civice. Daniel BACIU