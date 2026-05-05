Incendii devastatoare, milioane arse – Iașul intră în topul riscurilor

* Iașul apare, într-un top sumbru, cu două dintre cele mai costisitoare incendii din țară * valoarea cumulată a despăgubirilor trece de 1,5 milioane de lei * în timp ce județe precum Galați și Vrancea au înregistrat despăgubiri individuale de peste un milion de lei, iar Ilfov se apropie de acest prag, Iașul și București ies în evidență prin frecvența ridicată a incendiilor majore * mai precis, nu doar că se întâmplă, dar se întâmplă des

Valuri de foc, pierderi uriașe și sume care amețesc: Iașul intră în prim-planul unui fenomen care devine tot mai alarmant. Datele centralizate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România arată o realitate greu de ignorat – incendiile produc pagube de ordinul milioanelor, iar județul Iași nu mai este ocolit de aceste tragedii.

Topul celor mai mari 10 despăgubiri plătite anul trecut pentru incendii depășește 8,5 milioane de lei. O medie de aproape 858.000 de lei pentru fiecare caz. Dar dincolo de cifrele reci, se ascund case distruse, vieți date peste cap și comunități afectate.

Iașul apare direct în acest clasament sumbru, cu două dintre cele mai costisitoare incendii din țară. Valoarea cumulată a despăgubirilor trece de 1,5 milioane de lei – un semnal clar că riscul nu mai este teoretic, ci cât se poate de real.

Nu este vorba doar despre cazuri izolate. Este un tipar. În timp ce județe precum Galați și Vrancea au înregistrat despăgubiri individuale de peste un milion de lei, iar Ilfov se apropie de acest prag, Iașul și București ies în evidență prin frecvența ridicată a incendiilor majore. Mai precis, nu doar că se întâmplă, dar se întâmplă des.

Și aici apare paradoxul care îngrijorează experții. Deși riscurile sunt evidente, doar aproximativ 18% dintre locuințele din România sunt protejate complet prin asigurări facultative. Restul rămân expuse – vulnerabile în fața unui dezastru care poate izbucni în câteva secunde.

Oficialii avertizează fără echivoc: incendiile rămân printre cele mai distrugătoare riscuri pentru locuințe. În spatele fiecărei despăgubiri se află intervenții contracronometru ale pompierilor, care reușesc, de multe ori, să limiteze catastrofa.

Dar adevărul incomod rămâne: prevenția este încă tratată superficial. Instalații electrice vechi, improvizații periculoase, neglijență în utilizarea surselor de foc – toate acestea transformă locuințele în potențiale capcane. Iar când incendiul izbucnește, diferența dintre o pierdere controlată și un dezastru total o face, de multe ori, existența unei asigurări.

Iașul simte deja presiunea. Două incendii majore într-un singur an, milioane pierdute și un trend care nu dă semne că se va opri. Andrei TURCU