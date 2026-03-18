Pagina principală Moldova Incendiile de vegetație se extind în județ

* în ultimele 24 de ore, pompierii au fost chemați să stingă 9 incendii de vegetație uscată * la Bălțați, un astfel de incendiu a distrus o livadă de pomi fructiferi pe o suprafață de circa 2 hectare și aproximativ 4 tone de furaje, iar în Rediu Aldei un autovehicul aflat în apropierea focarului a fost cuprins de flăcări

Un nou val de foc lovește județul Iași, iar bilanțul ultimelor 24 de ore este unul care ridică semnale de alarmă majore: 9 incendii de vegetație uscată, zeci de hectare mistuite și pagube materiale serioase. Situația devine cu fiecare zi tot mai tensionată, pe fondul neglijenței și al utilizării iresponsabile a focului în spații deschise.

Incendiile s-au manifestat în mai multe localități: Chicerea (comuna Tomești), Slobozia (Voinești), Bălțați, Goești, Rediu Aldei (Aroneanu), Maxut (Deleni), Valea Oilor, Pârcovaci și Cozmești (Stolniceni-Prăjescu).

În total, flăcările au distrus aproximativ 48,5 hectare de vegetație uscată, transformând terenuri întinse în cenușă.

Cele mai grave situații s-au înregistrat în Bălțați, unde incendiul a distrus o livadă de pomi fructiferi pe circa 2 hectare și aproximativ 4 tone de furaje și în Rediu Aldei, unde un autoturism aflat prea aproape de focar a fost cuprins de flăcări și distrus

Imagini dramatice, în care focul scapă de sub control în doar câteva minute, devin tot mai frecvente în județ.

Pe lângă lupta cu flăcările, echipajele SMURD au intervenit în 52 de cazuri medicale, oferind prim ajutor și participând la operațiuni de descarcerare. Presiunea asupra salvatorilor este uriașă, iar resursele sunt întinse la limită.

Autoritățile avertizează clar: majoritatea incendiilor au izbucnit din cauza arderii necontrolate a vegetației. În condiții de vânt și uscăciune, focul se propagă rapid și devine imposibil de oprit fără intervenția pompierilor.

Utilizarea focului deschis pentru igienizarea terenurilor este strict interzisă și poate avea consecințe dramatice. Mai mult, nerespectarea legii nu rămâne nepedepsită: amenzile sunt consistente, iar dacă incendiile produc pagube majore, faptele pot deveni infracțiuni penale. Andrei TURCU

