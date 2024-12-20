Incendiu devastator în Iași: șase locuințe afectate și un bărbat rănit

Şase locuinţe au fost afectate în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de joi spre vineri, pe o stradă din Iaşi, iar un bărbat a fost rănit şi a fost transportat cu arsuri de gradul I la nivelul frunţii. Mai multe persoane au fost evacuate de pompieri sau au ieşit singure din case, iar unii locatari au suferit atacuri de panică. Focul a fost stins de pompieri după trei ore şi jumătate

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi au anunţat că pompierii au fost solicitaţi, la miezul nopţii, despre producerea unui incendiu pe strada Toma Cozma din Iaşi, iar potrivit informaţiilor iniţiale focul se manista la două locuinţe.

La locul solicitării s-au deplasat de urgenţă trei autospeciale de intervenţie şi stingere, o autospecială de intervenţie şi descarcerare, o autospecială pentru salvare şi intervenţie de la înălţime şi o ambulanţă SMURD de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Iaşi precum şi o ambulanţă de tip B de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Iaşi.

”Ajunse la faţa locului, echipajele de pompieri au constatat că incendiul se manifesta violent la două locuinţe, cu posibilitate de propagare la o a treia gospodărie. Astfel, au fost direcţionate de urgenţă către locul evenimentului încă două autospeciale de lucru cu apă şi spumă de la Detaşamentele 1 şi 2 de Pompieri Iaşi.

Salvatorii au evacuat patru locatari din locuinţele incendiate şi cele aflate în pericol, toate conştiente, acestea prezentând atac de panică. Menţionăm faptul că alţi patru locatari s-au autoevacuat până la ajungerea forţelor de intervenţie”, au precizat pompierii.

Ei au adăugat că după evaluarea medicală a celor opt persoane din locuinţele afectate, una dintre persoanele evacuate, un bărbat în vârstă de 45 de ani, prezenta arsuri de gradul I la nivelul frunţii, fiind preluată şi transportată de către un echipaj medical la spital.

Pompierii au reuşit să stingă focul după trei ore şi jumătate.

Au fost afectate şase locuinţe alipite din două curţi, cu suprafaţă totală de aproximativ 450 de metri pătraţi.

În urma incendiului, au ars şarpanta a şase case şi diverse bunuri din interiorul acestora.

Cel mai probabil incendiul a fost provocat de un coş de fum neprotejat termic faţă de materiale combustibile.