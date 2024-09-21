Incendiu intr-un bloc din Dorohoi! O mamă și un copil au fost în pericol!

Un incendiu a izbucnit sâmbătă dimineaţă într-un apartament de la etajul doi al unui bloc din municipiul Dorohoi, în care se aflau o femeie şi un copil, mai multe bunuri din bucătărie fiind cuprinse de flăcări.

”Un incendiu violent a izbucnit, în această noapte, într-un bloc de pe strada Aleea Pinului din municipiul Dorohoi. Mai multe bunuri din bucătăria unui apartament, situat la etajul II, au fost cuprinse de flăcări. Când s-a produs evenimentul, în locuinţă erau o femeie şi un copil. Aceştia au simţit miros de fum, au ieşit din apartament şi au sunat după ajutor. Alarma a fost dată puţin după ora 04,00”, a informat sâmbătă ISU Botoşani.

La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SAJ.

Când au ajuns echipajele de salvatori, ardeau bunurile din bucătărie şi hol, cu degajări mari de fum.

”Pompierii au intervenit rapid, astfel încât flăcările să nu se extindă. Aceştia au folosit şi un ventilator pentru evacuarea fumului din interiorul scării de bloc”, arată sursa citată.

Totodată, pompierii au acţionat şi pentru evacuarea a cinci locatari de la etajele superioare. Alte cinci persoane, printre care şi cele care locuiau în apartamentul cuprins de flăcări, au ieşit singure din bloc.

Nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Intervenţia a fost îngreunată din cauza maşinilor care erau parcate lângă bloc, în locuri neamenajate, precizează ISU.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit.