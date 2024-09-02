Incendiu într-un bloc din Fălticeni. Un bărbat cu arsuri, dus la spital, 30 de locatari, evacuați

Un incendiu a izbucnit luni dimineața într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc din Fălticeni, județul Suceava. Un bărbat a fost transportat cu arsuri la spital, iar 30 de locatari au fost evacuați.

Potrivit ISU Suceava, pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, cu sprijinul a două echipaje SAJ, la un incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de locuințe din municipiul Fălticeni.

La sosirea echipajelor, ardeau elemente din interiorul unei camere de locuit, cu degajări mari de fum.

Echipajele de căutare-salvare au scos din apartament un bărbat în vârstă de 46 de ani, conștient, dar intoxicat cu fum și cu arsuri la o mână, pe care l-au predat echipajelor medicale.

După stabilizare, victima a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Incendiul a fost lichidat.

Au ars și s-au degradat bunuri din interiorul apartamentului: mobilier, electrocasnice, textile, tencuieli, zugrăveli și altele.

Cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor a fost jarul provenit de la o țigară. Cel mai probabil, proprietarul a adormit cu țigara aprinsă, transmite ISU Suceava.