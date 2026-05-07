Incendiu la depozitul unui lanţ de farmacii din Iaşi 

Un incendiu a izbucnit joi la depozitul unui lanţ de farmacii din Iaşi, situat pe strada Smârdan, dupa ce tabloul electric a luat foc. „În urma unui apel primit prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, în dispeceratul integrat ISU-SMURD-SAJ Iaşi a fost anunţat un incendiu izbucnit la tabloul electric al unei farmacii, într-o clădire cu regim de înălţime parter plus un etaj, situată în municipiul Iaşi, pe strada Smârdan”, a anunţat ISU Iaşi.

Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, la locul solicitării au intervenit echipaje din cadrul Detaşamentului 1 de Pompieri Iaşi, cu patru autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoplatformă pentru salvări de la înălţime şi un echipaj de prim-ajutor calificat.

Forţele de intervenţie au acţionat pentru localizarea şi lichidarea incendiului, evacuarea fumului şi asigurarea măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. „La sosirea pompierilor la faţa locului, incendiul se manifesta violent, cu flacără deschisă la tabloul electric amplasat pe faţada clădirii, precum şi la nivelul acoperişului, existând pericol de propagare la întreaga construcţie. În urma incendiului au ars tabloul electric, instalaţia electrică aferentă, aproximativ 100 de metri pătraţi de acoperiş, materiale combustibile şi termoizolaţia din polistiren. Totodată, au fost degradate diferite uşi, o rampă amplasată în apropiere, aproximativ 1000 de metri pătraţi de zugrăveală, precum şi elemente din tablă şi lemn ale acoperişului de la etajul 1, pe o suprafaţă de aproximativ 30 de metri pătraţi”, spun cei de la ISU.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect sau neizolat corespunzător. Laura RADU