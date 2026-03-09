Incendiu la o locuință din Horlești. Pompierii au intervenit pentru a limita extinderea flăcărilor

Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 8 martie la o locuință din satul Horlești, comuna Rediu. La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, care au reușit să limiteze propagarea flăcărilor și să evite extinderea acestora la întreaga construcție.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate echipaje ale Detașamentul 1 de Pompieri Iași, care au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, precum și un echipaj de prim ajutor calificat.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta violent la nivelul acoperișului unei case de tip parter cu mansardă, existând pericolul ca flăcările să se extindă la întreaga locuință. Echipajele au acționat rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să împiedice propagarea focului.

În urma incendiului au ars elementele combustibile ale acoperișului pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii focului a fost un coș de fum amplasat ori neprotejat termic față de materialele combustibile.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă incendiul a provocat pagube materiale la nivelul acoperișului locuinței. Pompierii reamintesc cetățenilor importanța verificării și izolării corespunzătoare a coșurilor de fum pentru a preveni astfel de incidente.