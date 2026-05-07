Intervenție dificilă a pompierilor, focarele ard în profunzime, după 11 zile de la izbucnirea incendiului

Un incendiu de amploare izbucnit duminică, 26 aprilie, la depozitul de deșeuri din localitatea Țuțora, județul Iași, a mobilizat zeci de pompieri și importante forțe de intervenție, după ce focul s-a extins în interiorul masei de deșeuri și continuă să genereze degajări mari de fum.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași, intervenția este una dificilă și de durată, din cauza naturii materialelor depozitate și a focarelor aflate în profunzime.

La acest moment, incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, existând în continuare focare izolate în diferite zone ale depozitului.

Zeci de pompieri și utilaje mobilizate

Pentru stingerea incendiului, ISU Iași intervine cu 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 3 autospeciale pentru transport apă, 1 autospecială de serviciu, 1 microbuz pentru transport personal, 45 de subofițeri și soldați, coordonați de 2 ofițeri.

În sprijinul intervenției acționează și 5 camioane pentru transport pământ, 3 buldoexcavatoare, 3 cisterne pentru alimentarea cu apă.

Autoritățile au precizat că autospecialele sunt alimentate inclusiv de la CET Holboca, iar până acum au fost utilizați aproximativ 455 de metri cubi de apă.

De ce este atât de greu de stins incendiul

Conform pompierilor, focul arde inclusiv în interiorul masei de deșeuri, unde temperaturile rămân foarte ridicate. Acest lucru face ca incendiul să fie greu de lichidat complet, chiar și după intervențiile repetate.

În paralel cu stingerea focarelor, echipele operative încearcă să limiteze propagarea incendiului și să reducă degajările de fum.

„Misiunea este una complexă și de lungă durată, desfășurată în condiții dificile”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași anunță că monitorizează permanent evoluția incendiului și va transmite informații suplimentare în funcție de dinamica intervenției.

Incendiile produse la depozitele de deșeuri sunt considerate deosebit de dificile din cauza materialelor inflamabile și a riscului ridicat de reaprindere a focarelor aflate în profunzime. Andrei TURCU