Incendiul de la Țuțora n-a afectat calitatea aerului din Iași

Fumul gros, imaginile spectaculoase și teama care s-a instalat rapid în rândul locuitorilor au transformat incendiul izbucnit pe 26 aprilie 2026 la depozitul de deșeuri din Țuțora într-un subiect fierbinte. În mod surprinzător, datele oficiale vin cu un verdict care contrastează puternic cu percepția publică. Monitorizările realizate de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, prin Direcția Județeană de Mediu Iași, arată că, în ultimele 24 de ore de la izbucnirea incendiului, nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor limită pentru principalii poluanți atmosferici.

Cu alte cuvinte, în ciuda norilor de fum și a imaginilor care au alimentat îngrijorarea, stațiile automate din județ au indicat valori în limite normale pentru dioxidul de azot, particulele în suspensie PM10 și PM2,5, dioxidul de sulf și monoxidul de carbon.

Condițiile meteorologice au jucat un rol decisiv în această ecuație. Vântul, prezent constant și cu intensitate ridicată din direcțiile vest și nord-vest, a acționat ca un mecanism natural de dispersie, „spargând” concentrațiile de poluanți și împiedicând acumularea lor la niveluri periculoase. Practic, ceea ce ar fi putut deveni un episod critic de poluare a fost diluat rapid în atmosferă.

Asta nu înseamnă însă că incidentul trebuie tratat cu superficialitate. Din contră, situația rămâne una care necesită vigilență maximă. Incendiile de la depozitele de deșeuri sunt cunoscute pentru potențialul lor de a elibera substanțe toxice, uneori greu de detectat imediat sau care pot varia în funcție de evoluția focului și de schimbările meteorologice.

Autoritățile subliniază că impactul actual este unul redus și că nu există, în acest moment, riscuri semnificative pentru sănătatea populației. Însă monitorizarea continuă în timp real, iar orice schimbare – fie în intensitatea incendiului, fie în direcția vântului – poate modifica rapid acest echilibru fragil. Carmen DEACONU