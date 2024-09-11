Încep cazările în căminele studențești

Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ionescu de la Brad” din Iaşi (USV) dă startul cazărilor pentru studenţii aflaţi la studii de licenţă. Începând de joi, 12 septembrie şi până duminică, 15 septembrie toţi studenţii USV care nu locuiesc în municipiul Iaşi şi în zonele limitrofe se pot caza după un grafic special elaborat, în funcţie de anii de studii.

Conform regulamentelor, au dreptul la cazare, în cele cinci cămine administrate de către USV Iaşi, toţi studenţii de la licenţă, fie că sunt la buget, fie la taxă, în funcţie de rezultatele obţinute în anul anterior.

Cei care au ales să studieze la masterat se vor caza în etapa a doua, în limita locurilor rămase disponibile.

Universitatea dispune de aproximativ 1.700 locuri de cazare. „Un aspect important este acela că USV Iaşi reuşeşte să ofere cazare tuturor studenţilor aflaţi în primul an de studii, la buget sau la taxă, fie că au fost admişi în sesiunea din vară sau în cea din toamnă. Un rol foarte important îl are Liga Studenţilor Agronomi şi Veterinari care va sprijini studenţii pe întreg procesul de cazare”, spune prof. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector cu activităţile sociale.

Ocuparea locurilor în cămine se va efectua, pentru anul I de studii pe 12 și 13 septembrie, anii II, III și VI între 14 și 15 septembrie.

Tarifele lunare de cazare pentru anul universitar 2024-2025 pornesc de la 250 lei, acesta fiind cel mai mic şi se va achita pentru un loc în căminul A4 de către un student la buget, iar cel mai mare tarif este de 575 lei pentru un student aflat la studii cu taxă, pentru căminul A5.

„Cererile de cazare depuse online oferă un grad de transparenţă ridicat şi modalităţii mai rapide de repartizare a studenţilor în cămine. De asemenea, toţi studenţii admişi în sesiunea din vară şi toamnă vor beneficia de un loc în cămin, chiar dacă nu au trimis cereri online. Tarifele de cazare nu au suferit modificări importante”, a precizat prof. univ. dr. Vasile Stoleru, prorector cu activităţile sociale.

La USV Iaşi, anul universitar 2024-2025 va începe luni, 16 septembrie, momentul festiv fiind marcat printr-o ceremonie de deschidere ce va avea loc în Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, începând cu ora 11.

Celelate universități ieșene asigură alte aproape 14.000 locuri de cazare. În căminele ce aparţin de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” sunt pregătite 1.100 locuri de cazare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” pune la dispoziția studenților 5.500 de locuri, iar Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”oferă aproape 8.000 de locuri în cămine. Toate aceste universități vor demara „operațiunea cazare” la final de lună. Laura RADU