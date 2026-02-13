Încep exproprierile! Carpații, în sfârșit străpunși de A8

Compania Nationala de Investitii Rutiere a publicat coridoarele de expropriere pentru secțiunea montană dintre Miercurea Nirajului și Leghin, pas esențial pentru deblocarea celui mai dificil tronson al A8. Proprietarii din Sărățeni, Praid, Joseni, Ditrău sau Pipirig pot consulta traseul exact prin hărțile digitale puse la dispoziție de autorități, iar echipele CNIR au început întâlnirile cu primăriile pentru a explica procedura de despăgubire,.

UMB domină zona montană

Secțiunea II, considerată „inima grea” a proiectului, este în mare parte atribuită sau în licitație. Un rol central îl joacă grupul UMB, controlat de antreprenorul Dorinel Umbrărescu, care a câștigat loturi-cheie în zona montană: Lot 2a: Ditrău – Grințieș (37,90 km) – 6,14 miliarde lei, proiectare 14 luni, execuție 40 luni, Lot 2b: Grințieș – Pipirig (34,10 km) – 5,97 miliarde lei, aceleași termene, Lot 2c: Pipirig – Leghin (19,30 km) – 2,69 miliarde lei.

Sunt printre cele mai complexe lucrări de infrastructură din România, cu viaducte, tuneluri și soluții tehnice adaptate traversării Carpaților Orientali.

Calendarul autostrăzii, la momentul actual

* Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (24,40 km) – Nurol, 2,46 miliarde lei – deschidere estimată 2026

* Miercurea Nirajului – Sărățeni (23,40 km) – Ozaltin – Infravis, 2,98 miliarde lei – 2027

* Sărățeni – Joseni (32,40 km) – UMB – Euro Asfalt, 4,94 miliarde lei

* Joseni – Ditrău (14,40 km) – Danlin XXL – Groma Hold, 821 milioane lei

* Ditrău – Grințieș (37,90 km) – UMB – Euro Asfalt, 6,14 miliarde lei – 2029

* Grințieș – Pipirig (34,10 km) – UMB – Euro Asfalt, 5,97 miliarde lei – 2030

* Pipirig – Leghin (19,30 km) – UMB – Euro Asfalt, 2,69 miliarde lei – 2029

* Leghin – Târgu Neamț (29,91 km) – UMB (SA&PE Construct), 1,56 miliarde lei – 2026

* Târgu Neamț (Moțca) – Tg. Frumos (27,00 km) – Danlin XXL – Groma Hold, 4,76 miliarde lei

* Iași – Ungheni (Vamă/Pod) (2,77 km) – în licitație.

Dacă segmentele dinspre Târgu Mureș și Leghin sunt deja în execuție, zona montană rămâne testul suprem. Constructorii trebuie să respecte norme stricte de mediu, să gestioneze exproprieri sensibile și să livreze lucrări de o complexitate tehnică rar întâlnită pe infrastructura rutieră din România.

Pe lângă UMB, la proiect participă și companii internaționale precum Nurol sau Ozaltin, semn că A8 este tratată ca un coridor strategic de anvergură europeană.

Ce înseamnă pentru Iași

Pentru Iași și întreaga Moldovă, A8 nu este doar o autostradă, ci promisiunea unei legături directe cu Transilvania și, implicit, cu rețelele vest-europene. Publicarea coridoarelor de expropriere arată că proiectul intră într-o fază ireversibilă: terenul este pregătit, contractele sunt semnate, iar presiunea publică rămâne uriașă.

După ani de așteptări și promisiuni, Autostrada Unirii începe să prindă contur pe hartă – și, treptat, pe teren. Daniel BACIU