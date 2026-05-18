Părinții din Iași intră în perioada reînscrierilor și înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Locurile disponibile pentru copiii noi vor fi cunoscute abia la finele săptămânii.

În municipiul Iași funcționează 69 de grădinițe și structuri de grădiniță, potrivit rețelei școlare publicate de ISJ Iași pentru anul școlar 2025-2026. Dintre acestea, 45 sunt în rețeaua de stat, iar 24 în rețeaua particulară.

Cifra arată dimensiunea infrastructurii educaționale din oraș, nu numărul locurilor care vor fi disponibile pentru înscrierile din 2026. Locurile rămase se stabilesc numai după ce sunt reînscriși copiii care frecventează deja o unitate și continuă acolo.

Pe hârtie, rețeaua pare consistentă. În practică, presiunea se mută spre grădinițele cu program prelungit, din cartierele mari, aproape de locuință sau de locul de muncă al părinților.

Programul prelungit, principala miză pentru familii

Cele mai căutate locuri sunt mereu cele de la grădinițele cu program prelungit.

Pentru familiile în care ambii părinți lucrează, programul prelungit nu este o preferință comodă, ci o nevoie zilnică. Presiunea va fi mai mare în cartierele dense, cu multe familii tinere: Tătărași, Alexandru cel Bun, Nicolina, Păcurari, Copou, CUG, Dacia sau zona centrală. Acolo, locurile pot deveni insuficiente după reînscrieri, mai ales la grupele mici și la program prelungit.

Suburbiile cresc presiunea pe grădinițe

Problema locurilor nu ține doar de municipiul Iași. În ultimii ani, multe familii tinere s-au mutat în comunele din jurul orașului, precum Miroslava, Valea Lupului, Rediu, Tomești, Ciurea, Holboca sau Aroneanu. Noile cartiere rezidențiale au adus și o nevoie mai mare de creșe, grădinițe și școli aproape de casă.

Aici apare una dintre tensiunile înscrierilor: pot exista locuri în unele sate, dar nu neapărat în zonele unde cererea este cea mai mare. Pentru părinții care lucrează în Iași, distanța și traseul zilnic pot face diferența între o soluție realistă și una greu de susținut.

A doua și a treia opțiune pot conta decisiv

Pentru părinți, înscrierea nu ar trebui privită ca o alegere cu o singură variantă. Cererea permite exprimarea mai multor opțiuni, iar a doua sau a treia alegere poate deveni importantă dacă locurile la grădinița vizată se ocupă rapid.

O unitate mai puțin dorită, dar accesibilă și stabilă, poate fi o soluție mai bună decât o miză riscantă pe o grădiniță unde concurența este foarte mare.

Diferența dintre municipiu, zona metropolitană și ruralul mai îndepărtat va conta mult în această campanie. În oraș se caută grădinițe cu program prelungit și acces facil. În suburbii, cererea este alimentată de noile cartiere. În satele mai îndepărtate pot rămâne locuri libere, dar ele nu rezolvă întotdeauna problema familiilor care fac naveta spre Iași.

Ziua de 22 mai 2026 va arăta unde este presiunea reală pe locurile la creșă și grădiniță în Iași. Atunci unitățile trebuie să afișeze locurile disponibile după reînscrieri. Din acel moment, părinții vor putea vedea unde există locuri, câte sunt și cât de mari sunt șansele pentru grădinițele vizate.

Teona SOARE