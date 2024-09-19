Încep lucrările de reabilitare termică a Colegiului „Mihai Eminescu”

Primarul Mihai Chirica a semnat miercuri, 18 septembrie, ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare termică și eficientizare energetică a Colegiului Național „Mihai Eminescu”, în cadrul unui proiect finanțat cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Proiectul prevede executarea de lucrări la 4 clădiri ale unității de învățământ, respectiv Corpul A, Corpul C (Internat), Corpul D (Laborator) și Sala de sport. Lucrările, care vor demara joi, 19 septembrie, vor fi executate de SC Katar Conneg SRL, firma câștigătoare a licitației organizată de Primărie, pentru suma de 15,9 milioane de lei fără TVA, respectiv 18,9 milioane de lei cu TVA. Valoarea contractului de finanțare europeană este de 19,3 milioane de lei, iar valoarea totală actualizată a proiectului de 28,7 milioane de lei.

Tot pentru Colegiul „Mihai Eminescu” și tot prin PNRR, dar pe Componenta 15: „Educație”, Investiția 10: „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, municipalitatea a câștigat o finanțare în valoare de 15,9 milioane de lei pentru extinderea Corpului A cu 1.440 de metri pătrați prin construirea a 8 noi săli de clasă, spații tehnice și de depozitare, noul tronson urmând să beneficieze de cele mai bune soluții constructive pentru eficiență energetică, ceea ce va duce în final la reducerea cu 20% a costurilor de exploatare pentru energie și apă și reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 32%. „Prin această component din PNRR avem proiecte câștigate și pentru modernizarea clădirii Colegiului Garabet Ibrăileanu și pentru extinderea Liceului Teoretic Miron Costin, valoarea totală a celor trei investiții ridicându-se la 43,2 milioane de lei. De asemenea, tot prin PNRR - Componenta 5: Valul Renovării avem deja proiecte în derulare care privesc reabilitarea termică a 21 de clădiri aparținând unui număr de 14 unități școlare, valoarea totală a celor 14 proiecte fiind de 129,5 milioane de lei, adică circa 26,2 milioane de euro”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Acesta a adăugat că pe Componenta C 15: „Educație” a PNRR, Primăria Municipiului Ișai (PMI) a obținut o finanțare în valoare de de 88,7 milioane de lei, respectiv 17,9 milioane de euro, pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru alte 63 de unități de învățământ preuniversitar, în total, valoarea finanțării alocată municipiului Iași pe componenta „Educație” din PNRR ridicându-se la 261,6 milioane de lei, respective aproximativ 52,8 milioane de euro. Edi MACRI