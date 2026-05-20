UMF Iași organizează, între 21 și 25 mai 2026, „Zilele Centrului de Limbi Moderne și Integrare Culturală «Grigore T. Popa»”, la Casa Milescu. Evenimentul aduce în prim-plan rolul limbilor moderne, al comunicării interculturale și al competențelor digitale în formarea viitorilor medici.

Miza evenimentului trece dincolo de zona clasică a cursurilor de limbi străine. Programul arată felul în care medicina predată la Iași se conectează tot mai mult la comunicare profesională, integrare culturală și formare internațională.

Zilele Centrului de Limbi Moderne indică o direcție importantă pentru educația medicală: viitorii medici au nevoie nu doar de pregătire de specialitate, ci și de capacitatea de a comunica în contexte diferite. Pentru studenții la medicină, limba străină nu mai este doar un instrument academic. Ea devine parte din relația cu pacientul, din colaborarea în echipă, din accesul la literatura științifică și din mobilitatea profesională. Rectorul UMF Iași, prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, descrie Casa Milescu drept „un spațiu academic integrat, în care formarea lingvistică se întâlnește cu sprijinul pentru studenți, cercetarea, colaborarea internațională și activitatea culturală”. „Modelul răspunde mai multor nevoi ale studenților: competențe de comunicare, adaptare culturală, sprijin psihologic, orientare profesională și expunere la contexte academice internaționale”.

O zonă importantă a programului este comunicarea interculturală. Vineri, 22 mai, sunt programate întâlniri despre învățarea limbilor străine prin dialog intercultural, despre limba ca spațiu al culturii și despre competențele necesare studenților internaționali.

Casa Milescu, între patrimoniu și viață universitară

Centrul funcționează în Casa Milescu, o clădire cu valoare istorică, aflată pe strada Săulescu nr. 4. Clădirea a fost ridicată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și este legată de istoria învățământului medical ieșean.

În 1890, Casa Milescu a fost închiriată pentru Laboratorul de Chimie Biologică și Medicală, coordonat de prof. Emanoil Riegler. Astăzi, imobilul aparține UMF Iași și este inclus în Lista Monumentelor Istorice.

Clara DIMA