Începe „Bacul de toamnă”

1.162 de absolvenți ai claselor a XII-a și a XIII-a din județul Iași sunt aşteptaţi la examenului de Bacalaureat 2024, sesiunea august, 832 din seria curentă și 330 din seriile anilor anteriori. Şase dintre ei vor susţine examenul în condiţii speciale.

Pentru şase absolvenți provenind din trei școli ale județului Iași, Comisia Județeană de Bacalaureat a propus adaptarea procedurilor de susținere a examenului în vederea asigurării condițiilor de egalizare a șanselor.

Probele scrise se vor susține în patru centre de examen organizate în municipiul Iași.

Absolvenții claselor a XIII-a și a XIII-a vor susține prima probă, la limba și literatura română, pe 19 august. Pe 20 august este programată proba obligatorie a profilului, urmând ca pe 21 august să se desfășoare proba la alegere a profilului.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 26 august (până la ora 12:00), iar contestațiile se pot depune în intervalul orar 12:00 - 18:00, în aceeași zi.

Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 30 august.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să le fie recunoscută sau echivalată susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; la fiecare probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise. Laura RADU