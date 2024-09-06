Începe Cucuteni Jazz Fest

Începând de astăzi și până pe 8 septembrie 2024, are loc a treia ediție a Cucuteni Jazz Fest la Muzeul Sitului Arheologic Cucuteni, singurul festival de jazz din Moldova, ce garantează prezența ritmurilor captivante ale jazz-ului într-un cadru natural și istoric. În plus față de spectacolele de jazz, festivalul găzduiește ateliere practice pentru toate categoriile de vârstă, inclusiv pentru copii. Astfel, participanții pot descoperi Situl Arheologic Cucuteni și pot lua parte la diverse activități creative, muzicale și de teatru, cum ar fi sculptură în lut, cursuri de gătit și altele. ,,Este un loc unde ne conectăm cu natura pe ritmuri și melodii de jazz, deopotrivă moderne și istorice, totul într-un spațiu pitoresc, încărcat de multă energie”, afirmă într-un comunicat Liviu Mărculescu, inițiatorul și coordonatorul evenimentului.

Muzeul de Sit Arheologic are un program special în zilele 6, 7 și 8 septembrie 2024, fiind deschis pentru public între orele 12.00 și 20.00 (ultima intrare la ora 19.30). Costul biletului de intrare este de 12 lei pentru adulți, 6 lei pentru pensionari, și 3 lei pentru studenți. Elevii cu vârsta de până la 18 ani beneficiază de intrare gratuită în vacanțele școlare.

Intrarea la festival este permisă de la ora 16.00 iar spectacolele vor avea loc în fiecare seară de la ora 19.00.

• Vineri, 6 septembrie: Jazzify; Șubi Tuba; Balkanamera Jazzq & Friends (Romania);

• Sâmbătă, 7 septembrie, va avea loc un eveniment de Latino Jazz cu participarea Mara & Caue din Brazilia și România, trupa Breeze din România și Selvatico din Chile.

• Duminică, 8 septembrie: Pamela.AVI (România); Cvartetul Lucas Herrera Fernandez (Argentina – Spania); Cvartetul Irina Sârbu (România).

Festivalul cultural este co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional și nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Evenimentul este susținut de Primăria Cucuteni, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași și Complexul Muzeal Național Moldova Iași.

Clara DIMA