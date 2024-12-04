Începe Festivalul „Teodorenii"

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași organizează în zilele de 10, 11 și 12 decembrie 2024, ediția a X-a a Festivalului „Teodorenii”. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul Literatură și Tradiție la Iași.

Beneficiind de generosul patronaj al Teodorenilor, ediția din acest an a festivalului reunește manifestări care trimit spre o temă nicicând epuizată, aceea a modului în care, creator, literatura și tradiția se întâlnesc și se susțin, mai cu seamă în acest areal cultural unic care este „terra iassyensis”. Tradiția se revarsă în literatură, iar literatura e mereu îndatorată tradiției.

În program sunt cuprinse conferințe, sesiuni de lectură cu voce tare, ateliere tematice, dezbateri pe teme literare, concursuri, momente muzicale, fragmente puse în scenă de elevi, prezentare de cărți, premierea concursurilor de desene „Lumea satului” și a celui de traducere și retroversiune, dedicate elevilor din județul Iași; premierea câștigătorilor concursurilor „Poemele Iașului” și „Poveștile Iașului” – două proiecte dedicate elevilor de gimnaziu și de liceu din instituțiile de învățământ din județul Iași, care își propun editarea unor antologii anuale de poezie și de proză a căror temă trebuie să fie legată de orașul sau de o localitate din județul Iași; concursul de prezentare a conservelor tradiționale moldovenești „Cămara lui Păstorel” și Sesiunea de comunicări „Literatură și Tradiție la Iași”. Din program nu vor lipsi colindele, datinile și obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă din zona Moldovei.

Festivalul „Teodorenii” este o manifestare iniţiată de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” în anul 2014 şi organizată în parteneriat cu instituţii reprezentative din Iași. Scopul festivalului este celebrarea contribuției deosebite a celor doi frați Teodoreanu, Ionel și Păstorel, la viața culturală ieșeană şi a altor genuri în afară de ficţiunea literară clasică. Ediţia din acest an se desfăşoară sub genericul „Literatură și Tradiție la Iași” și se desfășoară în zilele de 10, 11 și 12 decembrie 2024.

Programul complet poate fi consultat pe site-ul www.bjiasi.ro la adresa https://bjiasi.ro/stiri-si-evenimente/festivalul-teodorenii-editia-a-x-a-10-12-decembrie-2024-programul-manifestarilor/.

Clara DIMA