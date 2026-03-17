Începe goana părinților după un loc la creșă și grădiniță

Părinții din Iași care caută un loc la creșă sau la grădiniță trebuie să se pregătească din timp pentru una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului din educația timpurie. Ministerul Educației și Cercetării a publicat ieri proiectul de ordin care stabilește calendarul de înscriere a copiilor antepreșcolari și preșcolari pentru anul școlar 2026-2027. Documentul arată că reînscrierile copiilor care frecventează deja o unitate de învățământ vor avea loc între 18 și 22 mai, iar prima etapă a înscrierilor începe pe 25 mai și se încheie pe 18 iunie.

În această primă etapă, cererile se depun între 25 și 29 mai, apoi urmează procesarea lor în trei faze succesive, în funcție de opțiunile trecute de părinți în formular. Proiectul ministerului prevede că fiecare familie poate bifa trei opțiuni, în ordinea preferințelor, iar cererea se depune la unitatea aleasă ca primă variantă.

Pentru Iași, această perioadă înseamnă mai mult decât un simplu calendar administrativ. În fiecare an, locurile din unitățile considerate bune, apropiate de casă sau de serviciu, se transformă rapid în miza principală pentru sute de familii. Inspectoratul Școlar Județean Iași arăta, la debutul anului școlar 2024-2025, că în județ sunt aproximativ 135.000 de preșcolari și elevi, semn al dimensiunii mari a sistemului local de învățământ. În municipiul Iași, rețeaua publică include cel puțin 35 de structuri de grădiniță de stat, iar în rețeaua privată figurează 24 de grădinițe private și cel puțin o creșă privată.

Prioritate pentru copiii de 4 și 5 ani

Datele oficiale arată și amploarea infrastructurii destinate copiilor mici. Numai în municipiul Iași au fost dotate cu mobilier nou 186 de grupe de grădiniță, potrivit ISJ, indicator care oferă o imagine clară asupra dimensiunii rețelei de educație timpurie din oraș.

Regulile rămân aceleași: la creșă pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, iar la grădiniță copiii între 3 și 6 ani, în limita locurilor rămase disponibile după etapa de reînscrieri. Ministerul precizează că grupa mijlocie și grupa mare fac parte din învățământul obligatoriu, astfel că prioritate vor avea copiii de 4 și 5 ani.

Proiectul aduce și o noutate: în situații excepționale, înscrieri se vor putea face și pe parcursul anului școlar, dacă sunt deschise creșe, grădinițe sau servicii de educație timpurie noi prin proiecte și programe. Pentru Iași, unde extinderea rezidențială din ultimii ani a crescut presiunea asupra serviciilor pentru familiile tinere, această prevedere poate deveni relevantă mai ales în cartierele noi și în zona metropolitană.

În practică, pentru părinți începe din nou goana după un loc sigur: informarea rapidă, urmărirea calendarului, verificarea criteriilor și alegerea atentă a celor trei opțiuni pot face diferența între o înscriere reușită și o vară plină de incertitudini. Deocamdată, documentul publicat de minister este în consultare publică, ceea ce înseamnă că forma finală va veni după adoptarea ordinului. Până atunci însă, pentru multe familii din Iași, startul emoțiilor a fost deja dat. Clara DIMA