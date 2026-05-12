Părinții din municipiul Iași vor intra în scurt timp în calendarul oficial pentru înscrierea copiilor la creșă în anul școlar 2026-2027. Cele 13 creșe administrate de Creșa Municipiului Iași „Sfânta Maria” vor avea peste 1.000 de locuri.

Miza reală pentru familii va fi însă anunțul din 22 mai. Atunci va fi publicat numărul locurilor rămase disponibile pentru copiii care intră pentru prima dată în sistem, după finalizarea reînscrierilor.

Prima etapă este reînscrierea copiilor care frecventează deja creșa în anul școlar 2025-2026. Aceasta se desfășoară între 18 și 22 mai, iar cererea se depune la sediul creșei unde este înscris copilul.

Cine poate fi înscris și care sunt termenele pentru dosare

O regulă importantă ține de vârsta copilului. Nu pot fi înscriși sau reînscriși copiii care împlinesc 3 ani până la 31 august 2026. Copiii care împlinesc 3 ani în timpul anului școlar pot continua să frecventeze creșa până la finalul acestuia.

Înscrierile pentru copiii care intră pentru prima dată în sistem se fac între 25 și 29 mai, la creșa arondată domiciliului părinților. Dosarele se depun în intervalul 9.00-14.00, într-un singur exemplar.

Prima opțiune este creșa corespunzătoare zonei de domiciliu. Redistribuirea către alte creșe poate avea loc doar dacă rămân locuri libere după repartizarea copiilor din zona arondată.

Calendarul complet până la afișarea rezultatelor finale

După depunerea dosarelor, urmează evaluarea cererilor. Această etapă este programată între 2 și 18 iunie.

Rezultatele vor fi afișate pe 18 iunie, pe site-ul Creșei Municipiului Iași „Sfânta Maria” și la sediul creșei unde a fost depus dosarul. Părinții nemulțumiți de rezultat pot depune contestații pe 22 iunie. Acestea vor fi analizate între 23 și 30 iunie.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 30 iunie. Introducerea copiilor admiși în Sistemul informatic integrat al învățământului din România, SIIIR, este programată pentru 4 septembrie.

Cele 13 creșe din Iași și zonele arondate

Municipiul Iași este împărțit în 13 zone de arondare, corespunzătoare creșelor existente. Părinții trebuie să depună dosarul la creșa arondată domiciliului. Cele 1.000 de locuri disponibile se află la Creșa nr. 1 Universul Copiilor, pentru zona Bularga – Zona Industrială – Podu Roș; Creșa nr. 2 Curcubeul Veseliei, pentru Frumoasa – Podu Roș; Creșa nr. 6 Clopoțelul Magic, pentru zona Centru; Creșa nr. 8 Poienița Însorită, pentru Moara de Vânt – Tătărași – Aviației; Creșa nr. 9 Voiniceii, pentru Alexandru cel Bun; Creșa nr. 10 Piticii Năzdrăvani, pentru zona Centru; Creșa nr. 14 Primii Pași, pentru Copou – Păcurari;

Creșa nr. 15 Fluturașii Veseli, pentru Galata – Mircea cel Bătrân; Creșa nr. 19 Piticot, pentru Nicolina – CUG; Creșa nr. 24 Năzdrăvanii Veseli, pentru Dacia; Creșa nr. 25 Steluța Fermecată, pentru Păcurari;

Creșa Municipală, pentru Centru – Țicău – Sărărie; Creșa „Sfântul Ioan Botezătorul”, pentru Bucium.

Capacitatea rețelei de creșe a crescut după deschiderea, în ianuarie, a noii creșe din Bucium. Acolo sunt deja înscriși aproximativ 80 de copii. În plus, autoritățile anunță extinderea capacității la Creșa nr. 6, unde vor fi înființate încă două grupe. În medie, o grupă de creșă are între 15 și 20 de copii, ceea ce poate aduce câteva zeci de locuri suplimentare.

Clara DIMA