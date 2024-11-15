* pentru creştinii ortodocși astăzi începe Postul Crăciunului sau Postul Naşterii Mântuitorului, perioadă care se va încheia pe 24 decembrie * cele 40 de zile de post sunt mai ușor de ținut fiindcă aproape în fiecare weekend avem dezlegări la pește * preoții ne aduc aminte că postul nu este doar despre ceea ce mâncăm, ci și despre curățarea sufletului și rugăciune

După Lăsatul Secului, petrecut joi, în seara de Sfântul Filip, vineri, 15 noiembrie începe Postul Crăciunului, una dintre cele patru mari perioade de ajunare rânduite de Biserica Ortodoxă.

Postul Crăciunului poartă amprenta unor străvechi sărbători dominate de ritualuri de purificare. În „Calendarul Popular al românilor”, se spune că Postul Crăciunului începe cu îngăduinţă, iar prima zi din post poartă numele de Spolocanie.

Bătrânii aveau obiceiul ca în această zi să urce în pod blidele în care au mâncat „de dulce” peste an, nu înainte însă de a le curăţa, coborând oalele şi străchinile pe care le foloseau pentru mâncarea de post.

De Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului, creştinii petrec alături de familie, iar resturile rămase sunt strânse în faţa de masă şi aruncate cu faţa la răsărit, păsărilor cerului, în prima zi a Postului Crăciunului. Se spune că nu e bine să arunci resturile de la masa de Lasata Secului decât spre Răsărit, altfel păsările vor ciuguli toată recolta de boabe. Pentru a fi feriţi de pagube, gospodinele trebuie să aşeze oalele cu gura-n jos.

În cele 40 de zile de post până la Naşterea Domnului, se obisnuieşte ca toţi credincioşii să nu consume carne, brânză şi ouă, în timp ce lunea miercurea şi vinerea se consuma mâncare fără ulei şi fără vin. În zilele de marţi şi joi se face dezlegare la untdelemn şi vin. Mai mult, sâmbetele şi duminicile, până pe 20 decembrie inclusiv se dezleagă de untdelemn, peşte şi vin.

În ziua de lăsatul secului, tradiția spune că nu este important doar să stăm la masă cu familia și să ne înfruptăm din toate bunătățile înainte de a avea restricții, ci și să ne pregătim sufletul cu rugăciune și să ne împăcăm cu cei cu care ne-am certat.

„În fiecare an pe 15 noiembrie începe postul pentru nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Durează exact 40 de zile. Postul acesta este rânduit de biserică ca fiind o perioadă de pregătire atât trupească, cat și sufletească. În preziua începerii postului trebuie să ne pregătim de post, postim de la alimentele de origine animală, dar trebuie să avem și o conduită anume. Trebuie să fim mai buni, mai darnici, mai recunoscători”, spune preotul Lucian Apopei.

„Când o ducem bine nu ne gândim la Dumnezeu. Postul e o mare bucurie. Tin de câțiva ani acest post. Nu suntem atenți doar la regim, mai mult cu gândul la Dumnezeu. Am început să ne pregătim sufletește, mai multă rugăciune”, spune o credincioasă.

Cu toate acestea alimentația rămâne cheia principală în perioadele de post și de cele mai multe ori oamenii ajung să consume preparate bogată în ulei sau cu mulți conservanți. Nutriționiștii ne îndeamnă însă la cumpătare în ziua de lăsatul secului și la atenție sporită pe perioada postului. „În această zi mai specială trebuie să avem grijă la alimentație. Deși e ultima zi de dinainte de derogările de partea proteică, să nu facem abuz, dar dacă mâncăm mult măcar să adăugăm o felie de ananas să ajutăm digestia”, explică Ionuț Ignat, nutriționist.

Multiple dezlegări la pește

Spre deosebire de postul Paștelui, acest post este unul mai blând, iar aproape în fiecare weekend credincioșii pot să consume pește, un obicei pe care ar trebui să-l păstrăm pe tot timpul anului fiindcă este foarte sănătos. „Peștele e o sursă de proteină excepțională și ne dă o mână de ajutor. Fiecare dezlegare de pește e bună, să avem măcar o masă pe zi. Mai acumulăm proteine. Mai ales ca în general în post consumăm carbohidrați, ceea ce și duce la îngrășare. Să încercăm să cuplăm sursele proteice vegetale. Avem două, mazăre, linte, năut, ar trebui să adăugăm la fiecare masă. Mai sunt și fructele și legumele proaspete. E bine să gătim acasă”, mai spune nutriționistul.

Postul Crăciunului se încheie pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. Maria STANCU, Maura ANGHEL