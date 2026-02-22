Începe Postul Paștelui

* de luni, 23 februarie, începe Postul Mare, cea mai lungă perioadă de pregătire spirituală înainte de Înviere * în multe case, rânduiala începe cu frigiderul și cămara * tradițiile vechi vorbesc despre ceva mai mult: „spolocania”, spălarea vaselor de frupt și scoaterea la lumină a vaselor „de post”, ca un semn că nu doar mâncarea se schimbă, ci și omul * în acest an, creștinii ortodocși vor sărbătri Paștele pe 12 aprilie

De luni, 23 februarie 2026, începe Postul Mare (Postul Paștelui), cea mai lungă și mai riguroasă perioadă de post din calendarul ortodox, care se va încheia în noaptea de Înviere (11 aprilie).

Pentru mulți români, momentul semnifică un începutul Postului Mare e un prag limpede: după mesele încărcate ale iernii, vine perioada în care ritmul se schimbă. Dar miza nu e doar în farfurie. În tradiția creștină, postul e descris ca o pregătire integrală – trup și suflet – în care abținerea alimentară are sens doar dacă e dublată de o disciplină a inimii: mai multă rugăciune, iertare, atenție la celălalt, reducerea exceselor și a „zgomotului” din viața de zi cu zi.

Postul Mare funcționează ca un antrenament de libertate: nu doar renunți la anumite alimente, ci înveți să nu mai fii condus de impuls – de grabă, de nerv, de „vreau acum”. În logica bisericească, postul este și o formă de curățire: adună la un loc abținerea, rugăciunea și un efort de îndreptare a relațiilor (împăcări, reparații, gesturi de milă). Tocmai de aceea, în discursul clerical, postul fără schimbare lăuntrică riscă să devină doar dietă sau rutină, fără sensul lui adevărat. În practică, pentru oamenii obișnuiți, asta se traduce simplu: mai puține excese, mai puține „scuze”, mai multă grijă la ce spui și cum reacționezi. Postul e o perioadă în care comunitățile își refac, discret, țesătura: prin slujbe mai dese, prin spovedanie, prin gesturi de ajutor care nu se văd pe rețelele sociale.

Spolocania

În multe bucătării, postul începe cu gesturi simple – se golește raftul cu „de dulce”, se mută alimentele, se caută rețete. Dar, în casele care încă țin minte rânduiala veche, începutul postului are un alt sunet: apa care curge peste vase. Spălări lungi, opărit, frecat, rânduit. Nu e doar igienă. E o delimitare.

În satul tradițional, femeile știau un lucru pe care astăzi îl spunem mai rar: postul începe din lucruri. Existau gospodării în care nu se făcea trecerea doar prin meniu, ci și prin instrumentele cu care se gătea. Vasele în care fusese mâncare de frupt se puneau deoparte, iar pentru post se scoteau altele – oale, linguri de lemn, blide păstrate separat. În unele locuri, se vorbea despre „spolocanie”, curățirea vaselor astfel încât să nu rămână „urmă” de grăsime. Pentru cei de azi pare radical; pentru cei de atunci era firesc: dacă intri într-o perioadă a curățirii, nu începi cu vorba, ci cu bucătăria.

Asta spune, poate, cel mai bine ce este Postul Mare: o schimbare de ritm, nu o listă de interdicții. În tradiția creștină, postul nu e doar trupesc, ci și sufletesc. Nu ajunge să schimbi ingredientele dacă rămân neschimbate nervul, judecata, graba, răutatea mică de fiecare zi. De aceea, oamenii care îl țin cu sens vorbesc despre post ca despre o perioadă în care te așezi: te abții nu doar de la mâncare, ci și de la exces – în replici, în orgoliu, în risipă, în „nu-mi pasă”.

Postul Mare din 2026 se întinde până în ajunul Învierii, iar Paștele ortodox este pe 12 aprilie. Drumul e lung și, tocmai de aceea, are și repere care îl fac suportabil și luminos. În rânduiala bisericească sunt zile mari în post, iar oamenii le simt ca pe niște praguri – se umple biserica altfel, se vorbește altfel, se mănâncă altfel. Buna Vestire și Floriile sunt, pentru mulți, momentele în care postul respiră: sărbătoare în interiorul austerității, semn că nu e vorba despre pedeapsă, ci despre pregătire.

Maura ANGHEL

În calendarul ortodox, sunt patru posturi mari: Postul Mare, Postul Crăciunului, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și Postul Adormirii Maicii Domnului. Fiecare are rânduiala lui, dar toate au aceeași idee de fundal: omul nu trăiește doar din consum, ci și din disciplină și sens.