Începe sezonul kilogramelor în plus

* nutriționiștii vin cu sfaturi pentru cei care vor să se ferească de această problemă

Sezonul rece reprezintă, conform nutriționiștilor, perioada din an în care foarte multe persoane se îngrașă și ajung să se lupte cu kilogramele în plus. De cele mai multe ori, foarte mulți oameni nu mai țin cont de alimentele pe care le consumă simțindu-se protejați de hainele groase care le acoperă corpul. Acestea sunt persoanele care vara încearcă să scape de greutatea în exces, pentru a arăta bine la plajă, mai spun specialiștii. Totodată, temperaturile crescute conduc la creștere apetitului, iar alimentele bogate în grăsimi sunt preferate de foarte mulți români în sezonul rece.

„Sezonul cald a trecut și a trecut și valul de pacienți care a luat cu asalt cabinetele nutriționiștilor din Iași în perioada verii. Sezonul rece este perioada din an în care foarte mulți ieșeni ajung să ia considerabil în greutate. Mulți dintre ei se simt protejați de hainele groase, care acoperă cu succes kilogramele în plus. Dar, tot aceștia sunt cei care vara încearcă să slăbească prin tot felul de metode și își supun organismul unor chinuri incredibile. De ce ne îngrășăm iarna? Este foarte simplu. În timpul sezonului rece, organisumul nostru are mai mare nevoie de alimente pentru a se menține sănătos, pentru a face față temperaturilor scăzute. De multe ori, oamenii mănâncă haotic, mâncăruri tradiționale, care sunt bogate în grăsimi. Să nu uităm că la noi nu există Crăciun fără carne de porc, toate preparatele fiind prăjite și condimentate”, a declarat Paula Banu, nutriționist din Iași.

Cum putem evita această situație?

Nutriționiștii ieșeni vin și cu sfaturi importante pentru persoanele care doresc să se mențină în formă și pe perioada anotimpului rece. Activitatea fizică și alimentația echilibrată sunt cele mai importante elemente, care trebuie luate în calcul de ieșenii care nu vor să ia în greutate în această perioadă a anului. „Temperaturile scăzute îi împiedică pe mulți să mai facă sport. Ajung să renunțe la mișcare, deoarece sunt adepții sportului în aer liber. Trebuie să ținem cont că putem oricând să mergem la o sală de sport sau să facem exerciții acasă. Există seturi de exerciții extrem de utile, putem apela la ajutorul unui antrenor. Totodată, ieșenii pot apela la ajutor nutriționiștilor, care întocmesc un plan alimentar echilibrat și adecvat nevoilor. Nutriționiștii țin cont de nevoile organismului, de eventualele probleme de sănătate și planul alimentar este făcut după aceste criterii”, a încheiat nutriționistul ieșean. Cristian ANDREI