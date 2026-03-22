Începe simularea examenelor de Bacalaureat

În ciuda apelurilor la boicot venite din partea sindicatelor din învăţământul preuniversitar, aproape 6.000 de elevi sunt aşteptaţi în bănci pentru probele scrise, într-un context tensionat, marcat de nemulţumiri legate de politicile din sistem.

În acest context, simularea de Bacalaureat din acest an devine nu doar un test pentru elevi, ci şi un nou episod al tensiunilor din educaţie, unde autorităţile şi sindicatele rămân pe poziţii divergente, iar şcoala funcţionează, cel puţin deocamdată, între obligaţie şi protest.

Antonina Bliorţ, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar spune că luni simularea se va desfăşura în toate cele 48 de unităţi de învăţământ desemnate centre de examen. „Sunt aşteptaţi să participe la această probă de evaluare 5.971 de elevi de clasa a XII-a şi a XIII-a din judeţul Iaşi. Pentru 40 de elevi din 14 unităţi de învăţământ, Comisia Judeţeană a propus adaptarea procedurilor de susţinere a probelor în vederea asigurării condiţiilor de egalizare a şanselor”, a spus inspectorul şcolar Antonina Bliorţ.

În paralel, însă, sindicatele continuă să conteste utilitatea acestor testări. Liderul Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi, Laviniu Lăcustă, a transmis un apel clar către cadrele didactice de a nu se implica în organizarea simulării, considerând această formă de protest legitimă în contextul actual.

Reprezentanţii sindicali susţin că elevii au mai trecut printr-o simulare similară în decembrie 2025, ceea ce face ca prezentul demers să fie „redundant şi lipsit de relevanţă reală”.

„Elevii au parcurs, aşadar, o etapă suficientă de familiarizare cu rigorile examenelor, ceea ce face ca actualul demers să fie redundant şi lipsit de relevanţă reală pentru pregătirea acestora”, spune Laviniu Lăcustă.

În plus, aceştia atrag atenţia că, în absenţa unor condiţii identice cu cele ale examenului propriu-zis, rezultatele pot fi distorsionate, iar exerciţiul riscă să devină o simplă formalitate. „În absenţa unor condiţii comparabile cu cele ale examenelor naţionale: comisii constituite corespunzător, supraveghere riguroasă, respectarea strictă a procedurilor, rezultatele obţinute riscă să fie profund viciate. Experienţa simulărilor anterioare a demonstrat că, în numeroase situaţii, aceste condiţii nu sunt respectate, transformând un exerciţiu care ar trebui să fie unul serios într-o formalitate fără valoare. În aceste condiţii, considerăm că asistăm nu la un demers educaţional autentic, ci la o manifestare de ambiţie instituţională, menită să bifeze proceduri, fără a ţine cont de realităţile din teren şi de efectele asupra sistemului”, a transmis liderul USLIP Iaşi.

Sindicaliştii mai reclamă lipsa unui temei clar în legislaţie pentru organizarea acestor simulări, dar şi perturbarea activităţii didactice pentru ceilalţi elevi. În acelaşi timp, resping ideea că protestul ar fi îndreptat împotriva elevilor, susţinând că, dimpotrivă, revendicările vizează îmbunătăţirea condiţiilor din sistem - de la reducerea numărului de elevi în clasă până la revenirea la norma didactică de 18 ore. Laura RADU