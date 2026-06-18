Peste 100.000 de elevi din județul Iași se pregătesc pentru cea mai lungă vacanță a anului. Nu toți încheie însă cursurile în aceeași zi. Absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a au terminat școala pe 5 iunie, elevii claselor a VIII-a pe 12 iunie, iar o parte dintre elevii din învățământul tehnologic și profesional vor continua cursurile până la 26 iunie.

Clopoțelul va suna pentru ultima dată în acest an școlar vineri, 19 iunie, pentru cei mai mulți dintre elevii din România. Potrivit structurii aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, cursurile anului școlar 2025–2026 se încheie la această dată, iar vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie.

Calendarul nu este însă identic pentru toate clasele. Elevii din anii terminali de liceu au încheiat cursurile mai devreme pentru a se pregăti de Bacalaureat, iar absolvenții clasei a VIII-a au intrat deja în perioada examenelor și a admiterii la liceu. În schimb, elevii din unele clase ale filierei tehnologice și din învățământul profesional vor mai merge la școală până pe 26 iunie.

Vacanța se va încheia pe 6 septembrie, întrucât noul an școlar va începe luni, 7 septembrie 2026.

Un raport al Inspectoratului Școlar Județean Iași arată că în învățământul de stat de zi, de la clasa pregătitoare până la clasa a XII-a, erau înscriși 95.429 de elevi. Alți 1.920 urmau cursuri la seral sau cu frecvență redusă. În școlile particulare din județ erau înscriși 3.353 de elevi la nivel primar, gimnazial, liceal și profesional.

Cluburi și ateliere pentru copiii din Iași

Pentru familiile care rămân în oraș, oferta de activități începe să se contureze. Palatul Copiilor Iași are programat un „Club de vacanță” în perioada 21 iunie–31 august, precum și proiectul „Vacanță în siguranță”, care se va desfășura în luna iulie. Activitățile de educație nonformală pot include, în funcție de programul anunțat de organizatori, arte, muzică, sport, știință și dezvoltarea unor abilități practice.

Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Institutul Francez organizează trei cluburi de vacanță pentru copiii cu vârste între 7 și 10 ani. Activitățile vor avea loc între 29 iunie și 3 iulie, 6 și 10 iulie, respectiv 13 și 17 iulie. Copiii vor descoperi limba franceză prin jocuri de rol, povești interactive, proiecte artistice, concursuri tematice, vizite ghidate și ateliere de educație muzeală.

Bibliotecile, muzeele, cluburile sportive și organizațiile educaționale din Iași completează oferta cu programe de lectură, desen, teatru, robotică, programare, mișcare și explorarea naturii. Părinții trebuie să verifice din timp condițiile de participare, vârsta minimă, costurile și numărul de locuri, deoarece multe grupe se ocupă rapid.

Liceenii pot descoperi viața de student

Pentru elevii care au finalizat clasa a XI-a, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași organizează, în perioada 12–18 iulie, Școala de Vară pentru Elevi.

Participanții vor lua parte la cursuri teoretice, lucrări practice și activități sociale, având posibilitatea să descopere direct cum arată pregătirea universitară în domeniul medical. Proiectul este util mai ales adolescenților care se gândesc să urmeze Medicina, dar nu știu încă dacă această profesie li se potrivește.

O vacanță care nu trebuie să devină o nouă diferență între copii

Pentru unii elevi, vara înseamnă tabere, călătorii și cursuri. Pentru alții, mai ales în comunitățile rurale sau în familiile cu venituri reduse, vacanța poate însemna aproape trei luni fără acces la activități organizate.

De aceea, programele gratuite, cluburile școlare, bibliotecile și activitățile organizate în comune sunt esențiale. O ofertă publică centralizată, împărțită pe vârste, cartiere și localități, i-ar ajuta pe părinți să găsească mai ușor variante accesibile.

Clara DIMA