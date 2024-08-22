Incertitudini pe autostrăzile Iașului

În cel mult 6 ani, spun politicienii și autoritățile, vom circula din Capitală până în Republica Moldova pe Autostrăzi. Un vis frumos, dar nerealist, spun ieșenii și cei care au urmărit îndeaproape proiectele de infrastructură, de-a lungul anilor. Pentru Autostrada A8, pe lotul din județul Iași abia au început să se miște lucrurile și s-a emis avizul de la mediu. Șansele să vedem curând șantier în zonă sunt și așa destul de mici. În prezent de la București până în Republica Moldova drumul durează 7 ore. Se circulă greu, iar traseul se face pe „șoseaua morții”, E85 continuat pe E 583. Drumul a căpătat acest nume ca urmare a accidentelor dese mortale din zonă. În încercarea de a ajunge mai repede, șoferii calcă pedala de accelerație.

În curând vor avea și șosea de mare viteză, promit politicienii. Asta după ce zilele trecute s-a semnat mult așteptatul și disputatul acord de mediu pentru tronsonul din Iași al Autostrăzii Unirii. „Avem în momentul de față două obiective importante. A7 este deja în lucru și un alt proiect, mult așteptat, care face în ultima perioadă pași importanți, e vorba de autostrada A8. Avem loturi date în proiectare, e important că vor începe lucrările pe zona montată, dar și mai important că pentru județul Iași vom avea în cel mai scurt timp finalizate toate documentele și acordul de mediu abia obținut. În cel mai scurt timp și tronsonul de la Ungheni la Moțca va parcurge și ceilalți pași. O etapă importantă e faptul că s-a încheiat, după patru ani de așteptare, acordul de mediu. Sperăm că până în 2030 să o putem folosi și noi, ieșenii, dar și toți ceilalți. Acum facem peste 5 ore jumătate, șase până la București”, explică Bogdan Cojocaru, fost prefect al Iașului, liderul filialei locale a PSD.

Aceeași dată o înaintează și cei care vin din partea autorităților, care au lucrat la realizarea proiectului de-a lungul timpului. „Pe A7, de la București la Pașcani vom cicula din ianuarie 2027, iar pe A8, de la Pașcani până în Republica Moldova, eu zic că vom circula pe la final de 2030. În momentul de față se lucrează cu toate forțele pe A7, până la Pașcani. Chiar la final de an vom avea și loturi finalizate, cele până la Pașcani vor fi finalizate în 2026. Pe A8, partea din Iași, abia s-a încheiat epopeea documentelor, studiul de fezabilitate și acordul de mediu. Dacă e să luăm în calcul de când se discută despre A8, faceți o socoleală cât e din 2007. Eu zic că în 2030 toată autostrada, de la Iași la Târgu Mureș, va fi gata”, spune Cătălin Urtoi, membru consiliul de de administrație al CNIR.

ONG-urile nu cred în promisiuni

Cel mai devreme în 2035 vom putea vedea Autostrada Unirii gata, spun cei de la asociațiile civice care au militat pentru realizarea proiectului și au urmărit evoluția acestuia, în detaliu. „S-au făcut pași timizi, zilele trecute s-a avizat, în cadrul CNAIR, un studiu de fezabilitate care a durat 4 ani, de la Iași la Târgu Neamț. Marți a fost emis, în sfârșit, un acord de mediu pentru acest traseu, dar mai sunt multe alte etape de parcurs până la o eventuală licitație. Eu nu cred că o licitație făcută pe repede înainte acum, în prag de campanie electorală, se va finaliza rapid, că avem experiența anilor trecuți. Această autostradă A8 nu are încă o finanțare foarte sigură... Îmi doresc să nu am dreptate, dar preconizez ca A8 va fi gata în 2035-2040”, spune Ionel Apostol, președinte asociație „Împreună pentru A8”

Ieșenii par să-și fi pierdut speranțele

„Cine știe când o fi gat…? Îmi e greu să cred că va fi gata până în 2030, nu cred pentru că se mișca foarte greu. Poate dacă eram în Italia, Spania sau altă țară erau șanse, dar la noi e greu”, crede un șofer din Iași.

Ar urma ca la granița cu Republica Moldova, peste Prut, la Ungheni, pe A8, să se facă două poduri, care să lege cele două țări. Acesta ar putea fi gata chiar înaintea autostrăzii, proiectul fiind cu mult mai înaintat și cu durata de execuție de doi ani. Dacă se va întâmpla astfel, atunci podul va duce către…nicăieri. Și n-ar fi, din nefericire, pentru prima dată când se întâmplă așa ceva cu infrastructura națională.

Maria STANCU