Incidente feroviare șocante, la Pașcani

Pașcaniul devine, din nou, epicentrul unui scandal feroviar care ridică semne de alarmă asupra siguranței circulației pe calea ferată din România. În mai puțin de o lună, două incidente aproape identice, petrecute în zona stației CF Pașcani, ar fi lăsat în urmă vagoane distruse, locomotive defecte și pasageri blocați în trenuri cu orele.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, un tren Interregio cu peste o sută de pasageri la bord a pornit din Iași cu o locomotivă deja semnalată ca având probleme tehnice. După doar câteva zeci de kilometri, în Pașcani, situația s-ar fi complicat dramatic: o a doua locomotivă a fost adusă pentru remedierea situației, însă manevrele ulterioare ar fi degenerat într-un scenariu de coșmar.

În timpul operațiunilor de regarare, un cuplu de locomotive ar fi intrat în coliziune violentă cu două vagoane etajate proaspăt reparate, aflate pe o linie din stație. Impactul ar fi fost suficient de puternic încât să provoace avarii serioase unuia dintre vagoane – chiar înainte ca acesta să reintre oficial în serviciul de transport public.

Au rezultat întârzieri în lanț, trenuri redirecționate de urgență și pasageri blocați ore întregi în gară.

Incidentul nu s-ar fi oprit aici. O altă garnitură regională, aflată în proximitate, ar fi fost afectată indirect, rămânând fără locomotivă și fiind ulterior anulată pe o parte din traseu. Călătorii ar fi fost transferați în grabă în alte trenuri disponibile, în condiții de aglomerație și întârziere accentuată.

Șocant este faptul că, potrivit relatărilor, nu ar fi vorba despre un caz izolat. Cu doar câteva săptămâni înainte, în aceeași zonă feroviară, un incident aproape identic s-ar fi produs în timpul unei manevre de cuplare.

O locomotivă ar fi lovit un vagon CFR Călători, provocând avarii materiale și anularea unei curse. Și atunci, totul s-ar fi petrecut în timpul unor operațiuni de manevră, într-un context tehnic deja tensionat.

În timp ce autoritățile și operatorii feroviari sunt așteptați să ofere explicații clare, un lucru pare cert în percepția publică: la Pașcani, linia dintre rutină și haos devine tot mai subțire. Andrei TURCU