Industria frumuseții din Iași a trecut de 10 milioane de euro

Frumusețea a devenit, la Iași, mai mult decât o cheltuială de ocazie. Pentru multe femei, dar tot mai des și pentru bărbați, vizita la salon a intrat în rutina lunară, alături de abonamentul la sală, consultațiile medicale preventive sau cumpărăturile online. În spatele manichiurilor, tunsorilor, tratamentelor faciale și procedurilor corporale se află o piață locală care crește constant și care atrage atât saloane mici de cartier, cât și clinici specializate în estetică facială și corporală.

Potrivit datelor centralizate de la Registrul Comerțului, în municipiul Iași sunt înregistrate 348 de firme cu activități de coafură și înfrumusețare, reprezentând 0,68% din totalul agenților economici din oraș. Cifra de afaceri cumulată depășește 53,1 milioane de lei, iar numărul angajaților raportați este de 725. La nivelul județului, printre cele mai mari firme din domeniu apar afaceri cu rulaje de la peste 1,9 milioane de lei până la 5,3 milioane de lei anual.

Cele mai căutate servicii rămân cele recurente: coafor, manichiură, pedichiură, pensat, epilare clasică și tratamente cosmetice. Acestea sunt procedurile care aduc clientela constantă, pentru că se repetă la două, trei sau patru săptămâni. În saloanele ieșene, un pensat pornește de la aproximativ 45–55 de lei, laminarea genelor ajunge la 150–200 de lei, laminarea sprâncenelor se situează în jurul valorii de 120–160 de lei, iar epilarea clasică cu ceară poate porni de la 20–30 de lei pentru zone mici și ajunge la 40–55 de lei pentru gambe sau picioare.

În ultimii ani, însă, adevăratul motor al pieței a devenit zona de proceduri cu aparatură. Epilarea definitivă cu laser este una dintre cele mai promovate și căutate tehnici, mai ales în rândul femeilor între 20 și 45 de ani, dar și al bărbaților interesați de zone precum spatele, pieptul sau ceafa. În Iași, o ședință pentru mustață poate costa în jur de 120 de lei, axila aproximativ 250 de lei, inghinalul 390 de lei, iar picioarele integral pot ajunge la aproape 1.000 de lei pe ședință, în funcție de tehnologia folosită și de clinica aleasă. Există și pachete de mai multe ședințe, care duc costul total la câteva mii de lei.

Estetica facială, în creștere

Tratamentele cu acid hialuronic, botox, tratamentele de rejuvenare, radiofrecvența facială și procedurile pentru conturarea buzelor sunt căutate mai ales de clientele care nu urmăresc o schimbare radicală, ci un efect de întreținere. În clinicile din Iași, consultațiile de specialitate pot porni de la aproximativ 200 de lei, iar procedurile faciale cu laser sau radiofrecvență pot trece de câteva sute de lei pe ședință. Pentru intervențiile injectabile, recomandarea esențială este ca procedurile să fie făcute de personal medical calificat, în spații autorizate, nu în apartamente sau saloane improvizate.

Remodelarea corporală completează lista serviciilor cu cerere mare. Criolipoliza, radiofrecvența corporală, drenajul limfatic, tratamentele anticelulitice, electrostimularea și procedurile de tonifiere sunt vândute mai ales în pachete, pentru că rezultatele sunt condiționate de mai multe ședințe. În Iași, o ședință de remodelare corporală poate porni de la 130–150 de lei, iar terapiile anticelulitice pot ajunge la aproximativ 180 de lei, în funcție de durată și tehnologie.

Publicul acestor servicii este tot mai divers. Studentele caută manichiură, gene, sprâncene și tratamente rapide înaintea evenimentelor. Femeile active, cu venituri medii și peste medie, investesc în epilare laser, facialuri, proceduri anti-aging și întreținere lunară. Miresele și participantele la evenimente susțin zona de make-up, coafat și extensii. Bărbații, mai ales cei tineri, intră tot mai des în saloane pentru barbering, cosmetică facială, epilare sau tratamente pentru scalp.

Piața frumuseții din Iași funcționează, practic, pe două viteze. Prima este cea a serviciilor accesibile, de cartier, unde contează prețul, proximitatea și relația directă cu clienta. A doua este zona premium, în care se vând tehnologia, aparatura, imaginea, siguranța și experiența personalizată. Între cele două se află cea mai mare parte a consumului: saloane cu prețuri medii, programări online, pachete promoționale și servicii combinate.

Clara DIMA