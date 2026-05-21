Inelul rutier din jurul Palatului are finanțare!

Iașul pregătește una dintre cele mai spectaculoase transformări urbane din ultimele decenii, după ce Primăria a semnat, joi, finanțarea europeană pentru proiectul care va reconfigura complet circulația din jurul Palatul Culturii din Iași. Investiția, estimată la aproximativ 144 de milioane de lei, adică aproape 28,8 milioane de euro, promite să schimbe radical modul în care se circulă în centrul orașului și să transforme transportul public într-un element dominant al mobilității urbane.

Noul proiect creează practic un „inel” de circulație în jurul Palatului Culturii, una dintre cele mai aglomerate și tensionate zone rutiere din Iași. Străzile Anastasie Panu, Palat și Sfântul Lazăr vor intra într-un amplu proces de reorganizare, cu sensuri unice și linii de tramvai modernizate, într-o încercare de a fluidiza traficul și de a reduce blocajele care sufocă zilnic centrul orașului.

Conform noii configurații, strada Palat va deveni sens unic de coborâre dinspre Centru spre Podu Roș, iar calea de rulare a tramvaielor va fi păstrată pentru circulația în această direcție. În paralel, sensul de urcare va fi mutat pe traseul Podu Roș – Sfântul Lazăr – Anastasie Panu, ceea ce înseamnă că întregul flux rutier din zona centrală va fi redesenat aproape de la zero.

Pe sensul de urcare, liniile vor fi mutate pe strada Sfântul Lazăr și amplasate chiar lângă bordură

Una dintre cele mai importante schimbări vizează infrastructura de tramvai. Pe sensul de urcare, liniile vor fi mutate pe strada Sfântul Lazăr și amplasate chiar lângă bordură, într-un model inspirat din marile orașe europene. Autoritățile susțin că această soluție va permite accesul mai rapid și mai sigur al călătorilor și va transforma tramvaiul într-o alternativă reală la traficul auto sufocant din centru.

Proiectul face parte dintr-un pachet mult mai amplu de investiții europene pentru transportul public din Iași, finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027. În total, municipiul urmează să atragă aproximativ 77,8 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de mobilitate urbană.

Pe lângă reconfigurarea „inelului” din jurul Palatului Culturii, autoritățile pregătesc și modernizarea completă a axei de tramvai din Copou, între Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” și zona Triumf. Proiectul, estimat la aproximativ 17 milioane de euro, a intrat deja în procedură de licitație.

În paralel, municipiul vrea să achiziționeze încă 10 tramvaie moderne de aproximativ 22 de metri lungime, investiție evaluată la aproape 31,8 milioane de euro. Practic, Iașul încearcă să accelereze modernizarea transportului electric într-un moment în care traficul rutier devine una dintre cele mai mari probleme urbane ale orașului.

Chirica: „O victorie pentru viitorul Iașului”

Primarul Mihai Chirica a descris semnarea contractului drept „o victorie pentru viitorul Iașului”, afirmând că noua configurație va transforma tramvaiul în cea mai rapidă și ecologică modalitate de deplasare prin centrul orașului.

Dincolo de declarațiile oficiale, proiectul anunță una dintre cele mai importante reorganizări de trafic din istoria recentă a municipiului. Zona din jurul Palatului Culturii reprezintă nodul central al circulației ieșene, iar orice modificare a fluxurilor rutiere va avea impact asupra întregului oraș, de la Podu Roș și Tudor Vladimirescu până la Copou și Tătărași.

Pentru mulți ieșeni, proiectul poate însemna începutul unei schimbări majore de paradigmă: un centru mai puțin dominat de mașini și mai orientat spre transport public, mobilitate urbană și spații pietonale. Pentru alții, însă, urmează o perioadă dificilă, cu șantiere, restricții și trafic reorganizat într-una dintre cele mai sensibile zone ale orașului.

Indiferent de controversele care vor apărea inevitabil, semnarea finanțării europene marchează debutul unei intervenții urbane de amploare care va schimba imaginea și funcționarea centrului Iașiului pentru următoarele decenii. Daniel BACIU