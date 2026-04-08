Infrastructura feroviară spre Ucraina prinde viteză

* Ministerul Transporturilor a dat undă verde, prin Autorizația de Construire nr. 28/03.04.2026, pentru „Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești – Vicșani – Frontieră – Etapa I, Electrificare”, o investiție care promite să rescrie modul în care România comunică cu Europa de Est

După ani în care granițele noastre nordice au rămas, pe alocuri, doar un punct pe harta conexiunilor internaționale, infrastructura rutieră și feroviară spre Ucraina prinde, în sfârșit, viteză amețitoare.

Imaginați-vă un coridor feroviar modern, electric, care pulsează energie prin 30 de kilometri de șină nouă, între cap Y Dărmănești și cap Y Vicșani – acesta este Lotul 1, marea provocare a Etapei 1. Contractul semnat în august 2025 cu Asocierea RailEC – cu gigantul Alstom Transport SA la cârmă – aduce România direct în liga statelor cu infrastructură feroviară de ultimă generație, cu o investiție de aproximativ 117 milioane de lei, finanțată prin Mecanismul de Interconectare Europeană (CEF).

Obiectivele sunt epice: electrificarea liniei, suprastructură modernă, semnalizare de ultimă oră și relocarea utilităților care interferează cu progresul. Totul este gândit să transforme acest traseu într-un coridor energetic și logistic de importanță continentală.

Și nu e totul doar despre șine și stâlpi de curent. Lotul 2 vizează podul emblematic peste râul Suceava, în stația Dornești. Aici, Europan Prod SA și partenerii săi intră în acțiune pentru a ridica podul la standarde nemaiîntâlnite: grinzi metalice sudate, suprastructură tip 65, parapet pietonal refăcut, drenuri modernizate, scări și elemente de siguranță impecabile – totul pentru ca această rută să devină nu doar funcțională, ci simbol al renașterii infrastructurii românești.

Calendarul e ambițios, dar realist: în doar 18 luni, Lotul 1 ar trebui să fie gata, iar întreg proiectul se va încheia cu pași decisivi către anul 2027, transformând Moldova într-un nod strategic al transportului feroviar european. Daniel BACIU